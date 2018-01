Zemřel Mark E. Smith. Zpěvákovi a zakladateli kapely The Fall bylo 60 let

„Odešel ráno ve svém domově,“ uvedl podle SkyNews jeho partner a jeden z manažerů kapely Pam Van Damned. Dodal, že si jeho rodina přeje „v tomto smutném období soukromí“.

Smith založil kapelu Fall v roce 1976 ve městě Prestwich a byl zároveň jejím jediným stálým členem. Tento rok vydala kapela The Fall své 32. studiové album nazvané New Fact Emerge, připomíná britský server The Guardian.

Mark E. Smith se narodil v březnu 1957 v britském městě Salford nedaleko Manchesteru. Tam také v mládí pracoval v přístavu jako přepravní úředník a při obědových přestávkách psal texty svých písní.