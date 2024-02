Knopflerova kytara se vydražila za 693 000 liber. Nejméně čtvrtinu celého výtěžku dá hudebník charitě

Kytary frontmana bývalé britské rockové skupiny Dire Straits Marka Knopflera se ve středu v londýnské aukční síní Christie's prodaly za statisíce liber a předčily odhady. Vzácný „Gibson Les Paul Standard“ z roku 1959, který byl považován za vrchol aukce, byl přiklepnut za 693 000 liber, tedy 20,1 milionů korun včetně aukčních poplatků, píše agentura AFP. Podle Christie‘s je to nejvyšší cena, jaká kdy byla za tento model kytary zaplacena. Londýn 7:54 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Částky utržené za Knopflerovy kytary byly sice vysoké, ale zdaleka nepřekonaly dosavadní celosvětové rekordy | Foto: PA Images | Zdroj: Reuters

Čtyřiasedmdesátiletý Knopfler na tuto kytaru hrál během turné Sailing To Philadelphia Tour v roce 2001 a také o sedm let později na turné Kill To Get Crimson Tour. Na zadní straně je kytara odřená od toho, jak ji dosavadní majitel odíral o pásek během vystoupení.

Aukční síň odhadovala, že se kytara prodá za nanejvýš 500 000 liber, tedy 14,6 milionů korun.

Dražba začala s dvouhodinovým zpožděním, podle Christie's to zapříčinil nebývalý zájem o aukci. Celkem bylo ve středu na prodej 121 kytar a zesilovačů. Nejméně čtvrtina peněz z aukce připadne charitativním organizacím, například britské pobočce Červeného kříže, oznámil hudebník.

Částky utržené za Knopflerovy kytary byly sice vysoké, ale zdaleka nepřekonaly dosavadní celosvětové rekordy. Kytary amerického zpěváka a frontmana skupiny Nirvana Kurta Cobaina se v posledních letech prodaly za 4,7 a šest milionů dolarů, tedy 108 a 138 milionů korun.