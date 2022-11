Marta Kubišová: V pražském bytě jsem pár týdnů měla oslíka. Vozila jsem ho výtahem

Její první pes pocházel ze statku, kam v mládí chodila pro mléko. „Byl tam uvázaný na řetězu. Neohlásila jsem to tenkrát dědovi a babičce,“ přiznává se smíchem zpěvačka, která v úterý oslavila 80 let. Kromě psů a koček měla také oslíka Nikolase. „Bydlela jsem na Proseku a vozila ho výtahem,“ vzpomíná. „Doma jsem přikryla koberce igelitovými ubrusy. Ale jakmile jsem otevřela skříň, už tam měl hlavu! Měl mě rád.“ Praha 17:28 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marta Kubišová | Foto: Elena Horálková

Co ale osel rád neměl, byly zrzavé manšestrové kalhoty. „Na Slapy za námi tenkrát přijel Karel Černoch s manželkou a ona měla na sobě zrzavé manšestráky. Ještě než jsem je stačila upozornit, kousl ji do těch kalhot. On věděl, že zrzavý manšestr nikomu nic dobrého nepřinesl,“ žertuje Marta Kubišová.

Výjimečná česká zpěvačka Kubišová se ke zpěvu dostala náhodou, talent v ní objevil až jeden muzikant. Na první konkurz do pardubického divadla s ní jela maminka.

„Na kuráž mi dala griotku, asi mi chutnala a uvolnila mě, protože jsem vzápětí na konkurzu vymetla od piana Bohuslava Ondráčka, že se doprovodím sama,“ směje se Kubišová.

Ondráček byl v 60. letech významným hudebníkem a hledačem talentů, stál mimo jiné za popovou skupinou Golden Kids, ve které zpívala s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem právě Kubišová.

Koncert pro Martu | Zdroj: Český rozhlas

V roce 1966 získala Kubišová svého prvního Zlatého slavíka. Byla z toho tehdy prý nervózní. „Omdlela jsem na zkoušce šatů. Asi z toho, že jsem špatně spala,“ vzpomíná.

Po okupaci v roce 1968 ale Kubišová kvůli svým postojům a kritice režimu musela z československého šoubyznysu zmizet. Později podepsala Chartu 77. Na výsluní se vrátila až po 17. listopadu 1989.

V úterý oslavila Marta Kubišová 80 let. „Musím teď dělat, že jsem do oslav zanícená, protože jinak to vypadá nevděčně,“ přiznává.

Ve čtvrtek se v Lucerně koná na její počest Koncert pro Martu, Český rozhlas Dvojka ho odvysílá živě.