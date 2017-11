Marta Kubišová se loučí s koncertními pódii v rodném městě. Oslaví tam i pětasedmdesátiny

Zpěvačka Marta Kubišová bude mít ve středu v rodných Českých Budějovicích poslední koncert své dlouholeté kariéry. Vystoupení si naplánovala na den svých 75. narozenin v Kulturním domě Vltava. Začíná se v 19. hodin. Kubišová se s pražským publikem rozloučila 27. října ve vyprodané Lucerně, kde v závěru zazněla i píseň Modlitba pro Martu. České Budějovice 14:10 1. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Marta Kubišová vystoupila naposledy v Praze | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Marta Kubišová nabídne v Českých Budějovicích písně slavnější i méně známé. „Těší se na poslední koncert, že to bude mít za sebou. Nebere to nějak jinak, že ten den má narozeniny, je to normální ženská," řekla manažerka zpěvačky Jitka Doubravová.

Modlitbu pro Martu vždy zpívám s emocemi. Je to taková neoficiální hymna, říká Kubišová Číst článek

Lístky na koncert byly vyprodány už na konci prázdnin. Produkce pak přidala sto dalších míst, které se prodaly do 72 hodin. V sále bude dnes 800 diváků, stoprocentně plno.

Podle manažerky se Kubišová možná objeví ještě někde v televizní show, kde bude povídat o životě.

„Ale už nikdy nebude mít žádný koncert. Až ukončí kariéru, bude Marta psát knížku, už toho zpívání bylo dost. A vzhledem k tomu, že jí na 20 let zakázali zpívat, je na to zvyklá a chybět jí to nebude. Na rozdíl od jiných zpěváků, kteří si to nedokážou představit, tak ona si to představit umí. A bude mít víc času: bude odpočívat, cestovat, psát knížku," řekla manažerka.

'Přeju vám krásné dny.' Marta Kubišová naposledy vystoupila v Praze, zazněla i Modlitba Číst článek

Středeční koncert završí rozlučkového turné. Série koncertů nazvaných Marta naposledy začala 26. září v Košicích. Jedním z důvodů ukončení kariéry je i její zdravotní stav. Předloni prodělala infarkt, který ji, jak říká, vyvedl z omylu o nesmrtelnosti.

Kubišová byla jednou z hvězd československé hudební scény 60. let. Za normalizace se ocitla v nemilosti komunistického režimu. Někdejší mluvčí Charty 77 se mohla vrátit k vystupování až téměř po dvaceti letech v listopadu 1989.