Dělat hudbu je skvělý, dokáže měnit životy, říká muzikant, který pomáhal s rozhlasovými podcasty

Když rapper a producent Bonus jezdil na koncerty, žádal pořadatele, jestli by mu místo alkoholu nakoupili několik pohledů. Teď se tento muzikant vlastním jménem Martin Hůla místo vystupování na veřejnosti věnuje zájemcům o elektronickou hudbu. Začátečníkům v pražské knihovně syntetizátorů ukazuje, jak nástrojům porozumět a jak s nimi pracovat. Navštěvují ji i nevidomí hudebníci. Praha 9:52 6. srpna 2019

Police plné knížek, výhled na Žižkovskou věž a počítač s reproduktory. Hudební producent a designér Martin Hůla si ve svém bytě na pražských Vinohradech odkládá na malý stolek brýle se silnými černými obroučkami.

Dělat hudbu je skvělý, dokáže měnit životy, říká muzikant, který pomáhal s podcasty Českého rozhlasu. Natáčel Martin Hrnčíř

Přednášet o skládání elektronické hudby začal v momentě, kdy se stal internet běžnou součástí téměř každé domácnosti.

„Zjistil jsem, že díky tomu, že někteří lidé sdílejí své know how, tak se můžu naučit prakticky cokoliv, co mě zajímá. Rozhodl jsem se, že své věci budu vždy sdílet zadarmo a zároveň, že se budu snažit sdílet své know how,“ popisuje pro Radiožurnál Hůla.

Většinu svých hudebních nástrojů půjčuje v knihovně syntetizátorů. Pro vědecko-fantastické vystoupení nazvané Kolonizace od Divadla VOSTO5 ale zakomponoval přístroje přímo do kostýmů. Herci tak můžou přes barevná tlačítka ovládat na dálku, jaká nahrávka se právě přehraje.

Hůla připravuje také pořady pro Český rozhlas včetně zpravodajského podcastu Vinohradská 12, pro který složil hudbu.

„Věci, které hlavně dělám, jsou v oblasti sound designu a užití hudby. A odehrává se to většinou v divadle nebo v rozhlase. Je to pro mě zajímavé tím, že to jsou pořád nové a nové projekty, které vyžadují nové a nové přemýšlení. Díky tomu, že do sebe i skrz zvuk nasávám nové věci, tak mě to posouvá v práci,“ vysvětluje.

V knihovně syntetizátorů se muzikant věnuje začátečníkům, které učí, jak číst správně hudební přístroje.

„Sám se pořád učím, chci se dozvídat a učit něco nového, tak si myslím, že ostatní lidé jsou také takoví. Doufám, že oceňují to, že s nimi něco sdílíme,“ doplňuje Hůla.

Do Prahy se jim společným úsilím povedlo pozvat také vynálezce a zvukového inženýra Tatsua Takashiho. „Jeho přemýšlení, které je dost nestandardní, neohraničené a neznormalizované, je hodně inspirativní,“ popisuje Hůla.

„Zároveň bylo zajímavé, že tam přišlo spousta lidí, kteří jsou fanoušky těch nástrojů, které vyrobil, a nechávali si je podepsat. Přišlo mi to hezké a dojemné. Je vidět, že někdo může mít velký vliv na lidi skrz tu technologii,“ dodává.

Podle muzikanta je ale potřeba zájemce o elektronickou hudbu motivovat.

„Nejdůležitější je předávat entuziasmus. Dělat hudbu je skvělý, je to sranda, je to něco, co dokáže lidem změnit život. Hudba nebo jakékoli jiné umění může mít tuto moc,“ uzavírá Hůle.