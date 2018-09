Zemřel spoluzakladatel skupiny Jefferson Airplane. Mezi jejich hity patří i Somebody to Love

Marty Balin v polovině šedesátých let spoluzaložil v San Francisku skupinu Jefferson Airplane, která je známá hity jako Somebody to Love či White Rabbit.

Odborníci její tvorbu nejčastěji přiřazují žánru psychedelického rocku. Kapela vystoupila i na legendárním festivalu ve Woodstocku v roce 1969.

Balin po řadu let působil rovněž ve skupině Jefferson Starship, nástupkyni kapely Jefferson Airplane.

„S těžkým srdcem jsme se dozvěděli o odchodu Martyho Balina. Byl skutečným talentem a inspirací pro mnohé," uvedla na svém facebookovém účtu skupina Jefferson Starship.

Rocková skupina Jefferson Airplane zleva: Marty Balin, Grace Slick, Spencer Dryden, Paul Kantner, Jorma Kaukonen a Jack Casady | Zdroj: ČTK/AP