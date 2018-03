Na Metronome festivalu vystoupí britští Massive Attack. Přijede s nimi i streetartový umělec Banksy?

Už za necelé čtyři měsíce rozezní pražské Holešovice třetí ročník Metronome festivalu. Radiožurnál bude jako hlavní mediální partner u toho. Teď vám jako první můžeme oznámit dalšího headlinera festivalu. V červnu na Metronome festivalu zahrají britští Massive Attack. Praha 9:53 1. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert del Naja alias 3D z kapely Massive Attack | Foto: Rachel Megawhat/Alamy Live News | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Massive Attack do Prahy přijedou oslavit hned dvě významná výročí. Skupina vznikla v roce 1988 v Bristolu a letos si tak připomínají už 30 let svého působení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dalším headliner Metronome festivalu budou britští Massive Attack. Více si poslechněte v reportáži Vojtěcha Kovala.

Na svůj první komerční úspěch ale museli čekat 10 let až do roku 1998, kdy vyšlo jejich průlomové album Mezzanine, díky kterému se vůbec poprvé dostali do čela britského žebříčku.

Massive Attack jsou považovaní za zakladatele žánru trip hop, oni sami ale tohle škatulkování nemají rádi. Díky důrazů na dramatickou atmosféru se jejich písně často objevovaly na různých soundtracích k filmům.

O Massive Attack se ale v poslední době mluví mimo jiné i ve spojení s anonymním streetartovým umělcem Banksym. V roce 2016 novinář Craig Williams přišel s teorií, že Banksy je ve skutečnosti Robert del Naja alias 3D z Massive Attack. Podle novináře se Banksyho díla podezřele často objevují ve městech, kde zrovna kapela vystupuje.

Je tedy Banksy skutečně členem Massive Attack? „Asi si budeme muset počkat, jestli se i v Praze nějaké Banksyho dílo, třeba někdy kolem Metronome festivalu, objeví,“ komentovala Radiožurnálu Bára Šubrtová, hlavní dramturgyně Metronome festivalu.

Ten se v pražských Holešovicích koná 22. a 23. června.