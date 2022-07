Judas Priest, Heaven Shall Burn, Lordi i Spultura. Ve Vizovicích začal festival Masters of Rock

Ve Vizovicích na Zlínsku ve čtvrtek začíná rock-metalový festival Masters of Rock. Organizátoři počítají s účastí až dvaceti tisíc fanoušků. Největší festival svého druhu v Česku se kvůli koronaviru koná po dvouleté pauze. Vizovice 14:10 7. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kytarista Richie Faulkner a zpěvák Rob Halford z britské skupiny Judas Priest | Foto: Ritzau Scanpix/Torben Christensen | Zdroj: Reuters

Fanoušci festivalu jsou přínosem pro místní podnikatele. „Všichni, kdo v tom pracují, tak dobře ví, jak těžké je dostat nějaké turisty na Zlínsko. Moc to pomáhá gastrosegmentu a ubytovacím službám,“ řekl Radiožurnálu provozovatel restaurace a ubytování Martin Kovář.

Vedení města počítá s nedostatkem parkovacích míst pro místní obyvatele. Podle organizátora Jiřího Darona žádná omezení v dopravě neočekávají.

„Cesta směrem na Vsetín zůstane průjezdná a volná. Parkovacích míst je hodně a nemělo by dojít k žádnému omezení dopravy na hlavním tahu,“ popsal.

Festival končí 10. července. Hlavní hvězdou letošního ročníku je britská kapela Judas Priest.

Hlavní hvězdou úvodního dne bude německá metalová formace Heaven Shall Burn. Ve Vizovicích vystoupí poprvé. Skupina je aktivní od roku 1996, vydala devět studiových alb. Poslední s názvem Of Truth and Sacrifice je z roku 2020. Kapelu tvoří zpěvák Marcus Bischoff, kytaristé Maik Weichert a Alexander Dietz, baskytarista Eric Bischoff a bubeník Christian Bass.

V textech písní se kapela často vymezuje proti rasismu a fašismu, věnuje se v nich i právům zvířat. Všichni členové skupiny jsou vegani nebo vegetariáni. Formace hraje metalcore a melodický death metal. „Je to velký rachot, velký nářez,“ uvedl Daron.

Heaven Shall Burn vystoupí ve 22.50. Ve 12.00 festival zahájil koncert domácí folkrockové kapely Fleret. Návštěvníci se ve čtvrtek mohou těšit i na další českou skupinu Sebastien, švédské formace Mister Misery a Blues Pills, německé uskupení Beyond the Black a populární finskou kapelu Amorphis.

Večer na hlavním pódiu zahraje česká rocková stálice Citron, která spolu s pozvanými hosty připomene památku loni zesnulého Radima Pařízka. „Fanoušci ví, že je to kapelník a duše Citronu a skladatel prakticky 95 procent tvorby skupiny, který odešel z tohoto světa do rockového nebe,“ řekl Daron.

Chybět ve čtvrtek nebudou ani koncerty finské hardrockové kapely Lordi vystupující v hororových kostýmech a brazilské thrashmetalové skupiny Sepultura.