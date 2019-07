Přes 20 tisíc fanoušků navštívilo Masters of Rock. Festival se obešel se bez vážnějších incidentů

Přes 20 000 vyznavačů metalové a rockové muziky navštívilo letošní ročník festivalu Masters of Rock, který byl ve Vizovicích na Zlínsku zahájen ve čtvrtek a skončí v neděli o půlnoci. „S návštěvností jsme spokojeni,“ řekl v neděli ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. Podle organizátorů i policie se festival v areálu likérky Rudolf Jelínek obešel bez vážnějších incidentů. Vizovice (Zlínsko) 17:43 14. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letošní 17. ročník festivalu uzavře americká kapela Dream Theater, na kterou se těší tisíce návštěvníků. (ilustrační foto) | Foto: Glück Dalibor | Zdroj: ČTK

„Byl to pohodový a bezproblémový ročník. I zdravotníci to hodnotí tak, že festival je pro ně každý rok víc na pohodu. Myslím, že také policie nemusela nic většího řešit,“ uvedl Daron. Dodal, že organizátoři už připravují příští ročník festivalu.

Ve Vizovicích jsou od čtvrtka v pohotovosti policisté z obvodních oddělení, pohotovostního a eskortního oddělení, dopravní policisté, kriminalisté a příslušníci cizinecké policie. Povolání byli i policejní kynologové a jízdní policie.

Policejní mluvčí Monika Kozumplíková v neděli řekla, že policisté v okolí festivalu přistihli devět opilých řidičů. Jeden kontrolovaný řidič usedl za volant pod vlivem drog. Policie eviduje dvě krádeže věcí ze stanu a odcizení dvou mobilních telefonů hostům v restauraci. Zjištěno bylo několik desítek přestupků v dopravě, které se týkaly hlavně parkování.

Premiéra Steel Panther

Loni policie v souvislosti s festivalem přistihla 40 opilých řidičů, dva motoristy pod vlivem drog a dva bez řidičského oprávnění. Policisté před rokem evidovali 14 vykradených stanů a jedno vykradené osobní auto. Při loňském festivalu uložili 105 blokových pokut za přestupky v dopravě a příslušnému úřadu oznámili přestupky 134 řidičů, kteří parkovali na místech, kde to bylo zakázáno.

Letošní 17. ročník festivalu Masters of Rock v neděli uzavře americká kapela Dream Theater, která zahraje od 22.30. Skupinám a zpěvákům z USA patří závěr festivalového programu už několik let. Dalšími hosty zpoza Atlantiku, kteří v neděli ve Vizovicích vystoupí, budou od 20.30 členové kapely Steel Panther. Na Masters of Rock dosud nekoncertovali.

Fanoušci se v neděli ve Vizovicích dočkali například švédské formace Dark Tranquillity hrající melodický death metal. Na hlavním pódiu vystoupilo i další švédské uskupení Evergrey a česká metalová stálice Citron se zpěvákem Láďou Křížkem.