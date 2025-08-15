Megadeth se loučí. Připravované album legendární thrashmetalové kapely bude její poslední
Prohlášení o konci americké kapely Megadeth přišlo poté, co kapela ve středu zveřejnila teaser s textem The End Is Near (Konec se blíží). Kapela zatím nezveřejnila název a datum vydání posledního alba, stejně jako zbývající termíny turné. „Nebuďte naštvaní, nebuďte smutní, buďte šťastní za nás všechny a oslavujte se mnou příštích pár let,“ vyzval frontman Megadeth Dave Mustaine. Oznámila to agentura AP.
„Společně jsme dokázali něco opravdu úžasného, co se pravděpodobně už nikdy nebude opakovat,“ napsal. „Založili jsme nový hudební styl, zahájili revoluci, změnili svět kytary, způsob, jakým se na ni hraje a změnili jsme svět. Kapely, ve kterých jsem hrál, ovlivnily svět. Miluji vás všechny za to. Děkuji vám za všechno,“ dodal podle agentury AP.
Megadeth vznikl v roce 1983 poté, co byl Mustaine vyhozen z Metallicy, kapely, kterou spoluzaložil. Megadeth vydala své debutové album v roce 1985 s názvem „Killing Is My Business... and Business Is Good!“.
V roce 2017 pak za svou desku Dystopia s hity jako Dystopia a The Threat is Real dostali prestižní cenu Grammy. Vydali 16 studiových alb a celosvětově prodali přes 50 milionů desek. Spolu se skupinami Metallica, Slayer a Anthrax jsou Megadeth neoficiálně označováni za takzvanou „velkou čtyřku“ amerického thrash metalu.