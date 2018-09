Metallica se vrátí do Prahy. Posledně u českých fanoušků zabodovala s vlastní verzí Jožina z Bažin

Nyní Metallica potvrdila návrat do Velké Británie a Evropy se svým WorldWired Tour. Hosty na všech koncertních zastávkách budou skupiny Ghost a Bokassa. Lístky na pražský koncert budou stát od 1490 do 2990 korun.

Pro fanoušky bude k dispozici i speciální vstupenka Wherever I May Roam Black Ticket umožňující přístup na každou show skupiny Metallica v rámci tohoto turné ve Velké Británii a Evropě, bude stát 598 euro.

Metallica v Evropě a Velké Británii naposledy vystupovala v halách od září 2017 do května 2018 a návštěvnost koncertů zlomila rekord na 29 místech po celém kontinentu, uvádí pořadatelé.

Turné WorldWired

Pětadvacet nově ohlášených koncertů turné WorldWired se bude konat ve 20 zemích - turné odstartuje 1. května 2019 v Lisabonu a mimo jiné navštíví i některé destinace, které do posledního turné zahrnuty nebyly, včetně Milána, Curychu, Bruselu, Berlína, Moskvy, Varšavy, Bukurešti nebo norského Trondheimu a Tartu v Estonsku.

Metallicu založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu s Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na své desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.