Miley Cyrus přezpívala známý hit Metallicy. Objeví se na chystané charitativní desce kapely

Není moc stopážově dlouhých písní, které by se dostaly do rotací světových rádií. Mohli bychom jmenovat třeba píseň Bohemian Rhapsody od kapely Queen. Ovšem dostat do rádia předělávku známé a navíc více než 6 minutové písně, to už se jen tak někomu nepodaří. Výjimkou teď potvrzuje pravidlo americká zpěvačka Miley Cyrus, která přezpívala hit kapely Metallica. VIDEO Los Angeles 10:52 11. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kdo by neznal známé kytarové melodie z roku 1992. Je to totiž právě píseň Nothing Else Matters, kterou si řada samouků hraje na elektrickou kytaru. Zpěvačka Miley Cyrus ji však vyměnila za klavír, a to s plným povolením kapely.

Nová verze hitu Nothing Else Matters bude totiž součástí charitativní desky, na které bude předělávek od známých interpretů mnohem více. Už na prvním singlu spolupracovali například Elton John nebo bubeník skupiny Red Hot Chili Peppers Chad Smith.

The Metallica Blacklist

Jedno z nejúspěšnějších hudebních alb všech dob Metallica, někdy nazývané také jako The Black Album, vyjde znovu už 10. září digitálně a 1. října fyzicky. Kromě remasterované verze původní desky tak Metallica oslaví 30 let od vydání svého kritiky oceňovaného alba.

Veškerý výtěžek z prodeje The Metallica Blacklist poputuje na různé charitativní organizace, které vyberou sami umělci.

V případě jedné z nepopulárnějších metalových kapel na světě opravdu není nic nemožné. V roce 1999 se skupina spojila se symfonickým orchestrem San Francisca. Po 20 letech pak svoje vystoupení zopakovali, aby vydali desku, která netradičně spojuje metal s vážnou hudbou.

Koncerty S&M2 6. a 8. září 2019 byly historickým okamžikem z několika pohledů – nejenže byly slavnostním otevřením sanfranciské arény Chase Center, ale znovu spojily kapelu a symfonický orchestr poprvé od jejich vystoupení v roce 1999, které bylo zachyceno na desce oceněné Grammy, jež představila do té doby vůbec první symfonické ztvárnění písní Metallicy.

Koncerty vyprodané a nadšeně přijaté 40 tisíci fanoušky, kteří za kapelou přicestovali ze 70 zemí světa. Známé osobnosti a média koncerty hodnotily slovy „skupina dokázala, že všechno je možné“ nebo „byli jsme svědky koncertu, o kterém se bude mluvit ještě další desetiletí.“

A tím to nekončí. Už v září společně s charitativní deskou vyrazí Metallica na světové turné. Příští rok v červnu vystoupí i v Praze.