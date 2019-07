Heavymetalová abeceda. Kapela Metallica vydává obrázkovou knihu pro děti

Americká heavymetalová kapela Metallica, známá svými temnými texty a ohnivými šou, vstupuje na trh dětské literatury. Na podzim plánuje vydat obrázkovou knihu s názvem The ABCs of Metallica (Abeceda Metallicy). Skupina to oznámila ve čtvrtek na svých webových stránkách. Část výtěžku z prodeje připadne neziskové organizaci All Within My Hands, skrz níž Metallica podporuje vzdělávání a boj proti hladu.

