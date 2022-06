Na festivalu Prague Rocks v Letňanech vystoupí americká kapela Metallica

V rámci jednodenního festivalu Prague Rocks ve středu rozezní Prahu několik rockových a metalových kapel. Během třetího ročníku vystoupí například skupiny Five Finger Death Punch, Red Fang nebo Steel Panther. Do pražských Letňan ale zavítá také legendární americká kapela Metallica. Praha 7:27 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Metallica | Foto: Reuters, USA TODAY NETWORK | Zdroj: USA TODAY NETWORK, Reuters

Metaloví fanoušci se mohou těšit na ty největší hity skupiny, která slaví už čtyřicet let na hudební scéně. Zahraje například legendární skladbu Nothing Else Matters nebo hit Enter Sandman.

Pro několik tisíc fanoušků, které organizátoři očekávají, jsou připraveny i posílené linky metra. Na akci, která se koná po střední a východní Evropě v minulosti vystoupili například Kiss, ZZ Top nebo zpěvák Ozzy Osbourne.