Metallica zahraje v pražských Letňanech, dorazit má na 70 tisíc fanoušků

Na koncert americké kapely Metallica, který se uskuteční v neděli 18. srpna na pražském letišti v Letňanech, očekávají pořadatelé přibližně 70 tisíc návštěvníků. Vystoupení je vyprodané. Vchody areálu se otevřou už ve 14.00, od 17.15 zahraje první předkapela Bokassa, Metallica svůj koncert začne v 19.45. Praha 14:22 14. srpna 2019

„Upozorňujeme návštěvníky, že v místě konání koncertu není k dispozici parkování. Městská hromadná doprava bude výrazně posílena,“ řekl Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

Vzhledem k velkému počtu očekávaných návštěvníků budou v okolí letiště platit dopravní opatření. Od 6.00 do 24.00 hodin budou v den koncertu pro dopravu uzavřeny okolní komunikace.

Vjezd bude povolen pouze vozidlům městské hromadné dopravy, integrované záchranné služby, držitelům vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a 19 a zákazníkům provozoven Kbely. Na dodržování dopravních opatření bude dohlížet městská policie.

„Doporučujeme využít k dopravě linku metra C do stanice Letňany. Její provoz bude posílen a prodloužen do pondělních 1.00 hodin,“ sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

V okolí stanice metra Letňany budou přemístěny zastávky autobusových linek a přerušen provoz trolejbusové linky číslo 58.

Pomoc českým dětem

Při své poslední návštěvě Česka podpořila Metallica projekt Obědy pro děti, na který z každé prodané vstupenky na koncert v O2 aréně putovalo 25 korun. Darovala tak až 19 tisíc školních obědů za 475 tisíc korun.

A kapela se i letos rozhodla, že české děti podpoří znovu. Zástupci projektu Obědy pro děti převezmou od členů kapely šek v předvečer koncertu.

Slavná metalová skupina v Česku hraje opakovaně, naposledy loni v dubnu vystoupila v pražské O2 aréně a zaujala přítomné, když zahrála a v češtině zazpívala song Ivana Mládka Jožin z Bažin.

Nyní Metallica vyrazila do Velké Británie a Evropy s WorldWired Tour. Hosty na všech koncertních zastávkách budou skupiny Ghost a Bokassa. Turné odstartovalo 1. května 2019 v Lisabonu.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu s Jamesem Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986.

Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

Zatím nejvíce lidí dorazilo na koncert do Letňan letos v červenci. Dvě vystoupení Eda Sheerana přilákaly celkem 150 tisíc diváků. Na prvním nedělním koncertě bylo v hledišti téměř 80 tisíc návštěvníků. Do Letňan dorazilo předtím nejvíce lidí před třemi lety na koncert AC/DC, který sledovalo 60 tisíc fanoušků.