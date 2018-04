Obdivuji, že se to byli schopni naučit česky, říká o Metallice a Jožinovi z bažin Ivan Mládek

„Samozřejmě mám radost, že takhle slavná americká kapela si tu písničku půjčila,“ řekl Radiožurnálu Ivan Mládek v reakci na to, že si Metallica pro svůj koncert zvolila právě jeho písničku.

Jožin z bažin se podle něj už objevil v Itálii, Rusku, Německu či Polsku. Amerika jej ale překvapila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Mládek o Metallice a Jožinovi z bažin

To, že Jožin z bažin na koncertu zazněl, se Mládek dozvěděl ještě v pondělí v noci od svých přátel.

Zatím viděl jenom nahrávku z mobilu, na jejímž základě si ale myslí, že čeština metalových hudebníků byla výborná. „Obdivuju, že se to byli schopni naučit česky, a taky to potěší.“

Jak se kapela k jeho hitu dostala, netuší. Předpokládá ale, že zdrojem byl internet. „Když se to mohlo dostat i k Eskymákovi na Kamčatce, jak jsem se doslechl, tak proč ne do Ameriky?“

A v čem podle něj tkví popularita Jožina? „Je to kravina. Když jsme si to poprvé zazpívali s Pešákem na zkoušce, tak jsme se tomu smáli a byla to první písnička, u které jsme byli přesvědčeni, že není možné, aby se nechytla, protože melodie je vlezlá a text je taky náležitě blbej.“