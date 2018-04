Metallica zahrála v Praze. Došlo i na Jožina z bažin a práškovací letadlo

Baskytarista Metallicy Robert Trujillo a kytarista Kirk Hammett se pokusili o Jožina z bažin. Netrvalo to dlouho a přidala se k nim celá O2 Aréna.

„Jsem na vážkách, mohlo by to vyznít kýčovítě. Ale záleží na situaci a u té kapely mi to vůbec nevadí. Přijde mi, že u téhle kapely je to cool,“ hodnotí pro Radiožurnál ztvárnění populární písně od Ivana Mládka šéfredaktor magazínu Fakker Petr Adámek.

„Rozhodně mi nepřišli jako kašpaři, ale jako staří metaláci, kteří si řeknou: uděláme si srandu sami ze sebe, zasmějem se sami sobě,“ dodává.

„Robert Trujillo s Kirkem Hammettem si to rozhodně užili víc než po 1589 hrát Nothing Else Matters a Enter Sandman,“ říká Adámek.