Chemical Brothers, Massive Attack, Tom Odell a další. V Praze začíná Metronome festival

Praha už tradičně třetí víkend v červnu ožije hudbou. Kromě United Islands začíná v metropoli už potřetí i Metronome festival. Ten letos přiveze elektronické hvězdy Chemical Brothers, Massive Attack nebo Johna Calea. A vystoupí i mladý zpěvák, kterému se přezdívá novodobý Elton John - Tom Odell. Praha 13:28 22. června 2018

Před týdnem Tom Odell vydal první singl z chystané desky naplánované na letošní léto. Do Metronome festivalu už ji vydat nestíhl. Singl If you want love somebody ale večer na holešovickém výstavišti určitě zazní.

Festivalová areál se v pátek otevírá v půl čtvrté odpoledne. Hudební program odstartují ve čtyři hodiny na Park Stage Prago Union a chvíli na to koncertem kapely Umakart začne narozeninová oslava Tata Bojs.

„Párkrát už jsem se objevil na podiu. Je to dost krkolomné se pohybovat mezi mix pultem a pódiem. Takže počítám s tím, že se na pódiu objevím spíš jako gratulant přes Umakart. Gratulant sám sobě, takže je to takové trochu vtipné,“ směje se Dušan Neuwerth, kytarista Umakartu a zároveň zvukař Tata Bojs.

Ti po britských legendách elektronické hudby Massive Attack uzavřou páteční program Metronome festivalu. Fanoušci si poslechnou průřez třicetiletou tvorbou Tata Bojs a několikrát budou moct rozhodnout i o tom, jakou skladbu muzikanti zahrají.

„Zkusíme nazkoušet šest starých vykopávek a budeme dělat takzvané rozstřely písní na základě řevu lidí. Bude tam decibel metr, mikrofon nad nimi, který bude napojený na jednoduchý vizuální program,“ popsal Radiožurnálu Milan Cais.

Souběžně s Metronomem začínají v pražském Karlíně i spřátelený festival United Islands. Hlavní hvězdou jsou letos britší Arcabe Roots, v pátek vystoupí například David Koller nebo belgičtí Faces on Tv.

V pátek večer bude z festivalu vysílat Český rozhlas Radiožurnál, který je hlavním mediálním partnerem. Online reportáž můžete sledovat na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz.