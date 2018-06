V Praze dohrál Metronome festival. Tečku udělali The Chemical Brothers se světelnou a hudební show

V pražských Holešovicích skončil v noci na neděli po dvou dnech hudební festival Metronome. Vystoupili na něm třeba The Chemical Brothers, Massive Attack nebo David Byrne. Kolik lidí celkem do areálu za dva dny dorazilo, organizátoři oznámí až v pondělí. Už teď ale vědí, že velmi brzo budou muset začít pracovat na dalším ročníku festivalu. Praha 7:31 24. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze pokračoval 23. června 2018 dvoudenní hudební festival Metronome. Na snímku je vystoupení anglického dua The Chemical Brothers. | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

„Jen co doděláme závěrečnou zprávu, vytřídíme fotky a odepíšeme kapelám, že jsme je tady moc rádi uvítali, tak se hned od září nebo dokonce od srpna vrháme na další ročník. Zjišťujeme, kdo pojede na turné další festivalovou sezonu a jaké novinky se plánují u vydavatelství,“ řekla Radiožurnálu dramaturgyně festivalu Bára Šubrtová.

Letošní ročník zakončila se svou velkou hudební a světelnou show skupina The Chemical Brothers. O její postavení na hudební scéně svědčí to, že šest z jejich alb dosáhla první příčky britského žebříčku a že je držitelem čtyř cen Grammy. V Praze nevynechala své velké hity.

Například z desky Come With Us, která v roce 2002 vyhrála britskou hitparádu, posluchači aplaudovali skladbě Star Guitar. Dvojice Toma Rowlandse a Eda Simonse během své elektronicko-taneční show nabídla i jeden ze svých největších hitů Hey Boy Hey Girl z úspěšného alba Surrender.

Kytarista, zpěvák, skladatel, filmový režisér a fotograf David Byrne zaujal publikum efektní scénou a propracovanou choreografií svého vystoupení, do kterého zakomponoval doprovodné muzikanty i tanečníky.

Koncert zahájil skladbou Here z letošního sólového alba American Utopia, při které držel v ruce maketu mozku. Z jeho první studiové desky od roku 2004, kdy vydal nahrávku Grown Backwards, zazněly mimo jiné skladby Bullet, Dog's Mind nebo Every Day Is a Miracle.

Příznivce jeho bývalé kapely Talking Heads potěšily a v některých případech i roztancovaly skladby Burning Down the House, Slippery People či Once in a Lifetime.

Z tuzemských kapel publikum věnovalo nejvíce pozornosti elektroswingové taneční hudbě a efektní pódiové prezentaci Mydy Rabycad, která si už zahrála na nejvýznamnějším britském hudebním festivalu v Glastonbury a má za sebou úspěšné turné po Spojených státech.

Jako první v sobotu na jedné z menších scén nabídli svoji unikátní mix rocku, country a elektroniky olomoučtí Nylon Jail. Na dvou hlavních pódiích se odpoledne představili se svou psychedelickou hudbou slovenští Bad Karma Boy, ukrajinská indierocková kapela Brunettes Shoot Blondes nebo ostravská skupina Places.

Z Polska dorazili alternativní Bokka, z Rakouska Cari Cari. V zastřešeném prostoru Moon Stage zahráli Superorganism, mezinárodní kapela z větší části obývající společný dům a studio v Londýně.

I přes chladné počasí dorazilo do areálu několik tisíc lidí. Pořadatelé před začátkem akce očekávali až 20 000 návštěvníků.

Festival Metronome rozpočet ze 40 milionů korun za tři roky své existence navýšil na letošních přibližně 60 milionů.