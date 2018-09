Festival Metronome zná svou první hvězdu pro příští rok. Bude jí britská kapela Morcheeba

Letní festivalová sezóna sice skončila, organizátoři už ale plánují další. A Radiožurnál bude i příští rok hlavním mediálním partnerem festivalu Metronome v pražských Holešovicích, proto vám už teď můžeme exkluzivně představit první potvrzené jméno Metronomu - potěšíme fanoušky žánru trip-hop - v Praze v červnu po šesti letech zahraje britská kapela Morcheeba. Praha 8:49 13. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Morcheeba vystoupí na Metronome festivalu | Zdroj: Metronome Festival

Řím nebyl postaven za den a Morcheeba není kapelou jednoho hitu - i když se to může díky úspěchu skladby Rome wasn't built in a day zdát. Bratři Paul a Ross Godfreyovi a zpěvačka Skye Edwards Morcheebu založili v půlce devadesátých let a svezli se na vlně popularity žánru trip hop.

Fanynky na Metronome festivalu uhranul Tom Odell. Hvězdami večera byly kapely Massive Attack a Tatabojs Číst článek

Svými skladbami ale vždy trochu vybočovali z kategorie elektronické muziky a drželi se spíše popového písničkářství - na to trochu naráží i název kapely. První tři písmena jsou zkratkou anglického výrazu „middle of the road“ - označení pro střední proud. Cheeba pak je pak slangový výraz pro marihuanu. Za více než dvacet let svého působení kapela vydala celkem devět alb. To poslední, Blaze Away, letos v červnu.

„Často nám lidi vypráví o tom, jak naše skladby ovlivnili jejich životy - že poslouchali Big Calm při porodu svého dítěte, nebo že jim některé naše album pomohlo dostat se z těžkého rozchodu. Je trochu zvláštní, že je naše muzika pro lidi tak důležitá. My se nemůžeme brát tak vážně. Prostě nás baví vyjít na stage a hrát - a jen doufáme, že si to všichni užijí,“ řekl loni v rozhovoru pro festival v Montreaux kytarista Ross Godfrey.