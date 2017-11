Metronome Festival Prague hlásí první hvězdu. Přijede britský zpěvák Tom Odell

Šestadvacetiletý Tom Odell není pro české diváky neznámým interpretem. V loňském roce vyprodal Malou sportovní halu. Zpěvačka Lilly Allen říká, že jí svou energií připomíná Davida Bowieho.

„Tom Odell je na současné hudební scéně jediným z mladých popových zpěváků, který se doprovází na klavír. I proto může být nástupcem Eltona Johna,“ popisuje Radiožurnálu dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová.

Kariéru odstartoval v roce 2013 ziskem Ceny kritiků na nejprestižnějších ostrovních cenách Brit Awards.

Obě jeho alba byla velmi úspěšná, debutové Long Way Down se dokonce dostalo na první místo britského prodejního žebříčku. Do Česka poprvé přijel před čtyřmi lety, kdy přivezl právě své první album.

Na třetím ročníku festivalu se v pražských holešovicích představí na 40 českých a zahraničních interpretů. Na Metronome Festival Prague v minulých letech zahrály hvězdy jako Iggy Pop, Sting, Kasabian, Foals nebo Crystal Fighters.

„Náš festival je hlavně o kvalitní muzice, ale jde nám na prvním místě i o úroveň komfortu služeb. Návštěvníkům poskytujeme zázemí městského festivalu, který neztrácí na tradiční atmosféře,“ doplňuje Barbora Šubrtová.