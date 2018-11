V Holešovicích zahrají Primal Scream. Metronome festival oznámil jméno další hvězdy

Velká Británie 2, Německo 1 - tak vypadá tabulka zemí, podle zastoupení na čtvrtém ročníku pražského Metronome festivalu. Po bristké skupině Morcheeba a německých Kraftwerk na akci, jejíž hlavním mediálním partnerem bude i příští rok Radiožurnál, dorazí v červnu 2019 i skotští Primal Scream. Praha 8:40 29. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák kapely Primal Scream Bobby Gillespie | Foto: Magdalena Lindaurová

Primal Scream začínali v 80. letech s žánrem indie-rock, první nahrávky jim ale žádný velký úspěch nepřinesly. Kapela ze Skotska se prosadila až v roce 1991, kdy vydala své asi nejslavnější album Screamadelica. A sázka na psychedeliku a žánr acid house zpěvákovi Bobbymu Gillepsiemu a jeho parťákům vyšla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Metronome přijedou Primal Scream

Jenže hned na následujícím albu nahradil psychedeliku výrazný vliv Rolling Stones. A i když skladba Rocks se stala zatím nejúspěšnějším singlem kapely, od magazínu NME si Primal Scream vysloužili pojmenování zrádci taneční hudby.

Do Prahy Primal Scream přivezou BEST OF, tedy výběr toho nejlepšího. Mají z čeho vybírat - od roku 1987 vydali celkem 11 studiových desek. Metronome festival se uskuteční v pražských Holešovicích 21. a 22. června příštího roku.