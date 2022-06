Poetická dvouhodinovka Nicka Cavea nebo Mig 21 s orchestrem. Festival Metronome se vrací

Po tříleté pauze způsobené koronavirovou pandemií se v Praze opět rozhýbe ručička Metronome festivalu. Ten za každý ztracený ročník přidal jeden den programu, který tak letos bude trvat od středy až do soboty. Hlavní hvězdou bude tentokrát australský zpěvák a básník Nick Cave, který má podle pořadatelů připravený více než dvě hodiny dlouhý set. Praha 12:11 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nick Cave | Zdroj: Wikimedia Commons

„Lidé se kvůli obtížné životní situaci, ve které se Nick Cave v posledních letech nachází, často ptají, jestli opravdu vystoupí. Ano, vystoupí. Teď hrál na Primaveře v Barceloně, jede další festivaly, a ty koncerty jsou skvělé. Bude hrát starší hity i nové věci a na pódiu si zarezervoval dvě a půl hodiny,” popisuje čtvrteční vystoupení Nicka Cavea ředitel festivalu David Gaydečka.

Ten zároveň dodává, že nedočkaví fanoušci si můžou na facebookové události Metronomu prohlédnout zpěvákův playlist ze zmíněného koncertu v Barceloně. Mezi dvaceti písněmi najdeme například i hit O Children, který můžou lidé znát mimo jiné ze sedmého dílu filmové ságy o Harrym Potterovi.

Přestože může být barcelonský playlist Nicka Cavea tomu pražskému prý hodně podobný, je možné, že ho zpěvák doplní o úplně nové skladby. Před necelým týdnem totiž vydal speciální album s názvem Seven Psalms, na kterém za hudebního doprovodu recituje své texty. Podle Cavea má album sloužit jako jedna dlouhá meditace vycházející ze sedmi různých pocitů, které hudebník zažíval během jednoho týdne, kdy všechny texty napsal.

Playlist z vystoupení na barcelonské Primaveře může nalákat také fanoušky dalšího z letošních headlinerů – amerického multiinstrumentalisty Becka. Osminásobný držitel ceny Grammy se na hlavním pódiu představí v pátek.

Zaznít můžou v jeho podání hity jako Loser, Dreams nebo píseň Night Running, kterou nahrál společně s kapelou Cage The Elephant.

Playlist z koncertu Nicka Cavea na festivalu Primavera v Barceloně | Foto: Josef Kaňka | Zdroj: Český rozhlas

Mezi další výrazná zahraniční jména, která na Metronomu vystoupí, patří například belgická indie-rocková kapela Balthazar, britské ambient-popové duo Oh Wonder nebo legendární elektroniční producenti Underworld.

Pestrá bude ale i reprezentace českých hudebníků, kteří mají často přichystané speciální úpravy svých playlistů. Kapela Mig 21 se například v rámci programu SymfoMig21 spojí se symfonickým orchestrem Národního divadla. Na pódiu se tak v jednu chvíli má objevit až devadesát vystupujících.

Možný setlist zpěváka Becka | Foto: Josef Kaňka | Zdroj: Český rozhlas

„Je to určitě rekord v početnosti umělecké fúze. Zvlášť když připočítáme ještě dvě členky baletu, které s námi vystoupí. Budeme ještě řešit, jestli nebudou muset nastupovat přes hlavy symfoniků nebo tak. No uvidíme, jestli se tam vejdeme,” pousmál se v rozhovoru pro Radiožurnál frontman kapely Jiří Macháček.

Se symfonickým orchestrem Národního divadla už Mig 21 vystoupili minulý rok v únoru. Tehdy pro benefiční program Národ sobě, kultura tobě hudebníci společně secvičili skladby Hyjé! a Snadné je žít. Ty teď na Metronomu rozšíří o další známé hity. Vybrat písně, které jsou vhodné pro orchestrální úpravu, je ale prý často hodně složité.

„To víceméně rozhodl hlavně Matěj Benko s Tomášem Polákem, kteří udělali nějaké rozdělávky, a v tom procesu se pak poznalo, že třeba některé písně nejsou tak vděčné na to spojení. A naopak u některých jsme si řekli: ‚Ježiš, to by bylo super.‘ Chceme si to prostě udělat hezké,“ dodal Macháček.

Mezi výrazná jména české scény patří také hudebník Redzed, který je na streamovací platformě Spotify druhým nejposlouchanějším českým hudebníkem hned za Antonínem Dvořákem. A přestože Redzed většinou vystupuje spíše na festivalech zaměřených na rock a rap, tedy žánry, které ve své tvorbě kombinuje, na Metronome se podle svých slov těší.

„Přijde mi škoda dělat festivaly zaměřené čistě na jeden žánr. Protože je spousta interpretů, kteří udávají, že jsou třeba rap, ale ve finále je to fúze pěti stylů. Takže se třeba půjdu podívat na Nicka Cavea, toho mám fakt hodně rád,“ řekl Redzed.

Z českých interpretů na Metronomu dále vystoupí například zpěvačky Lenny a Lenka Dusilová, jejich kolega Štěpán Hebík alias 7krát3 nebo kapely Tata Bojs a Mňága a Žďorp. Druhá zmíněná ve čtvrtek připraví pódium pro hlavní hvězdu Nicka Cavea.