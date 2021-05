Metronome Prague 2022 představuje další velkou hvězdu. Na festivalu zazpívá Nick Cave

Jedna z největších osobností současné hudební scény Nick Cave bude se svou kapelou The Bad Seeds další z hlavních hvězd pátého ročníku festivalu Metronome Prague 2022. Ten se uskuteční 23. - 26. června příštího roku na pražském Výstavišti. Nick Cave v programu doplňuje britské indiepopové duo Oh Wonder a amerického zpěváka a skladatele Becka. Pořadatelé festivalu před 14 dny restartovali předprodej vstupenek, který běží na oficiální stránce akce. Praha 9:01 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nick Cave | Foto: David Jensen/EMPICS Entertainment | Zdroj: Reuters

Sláva Nicka Cavea je celosvětová, v Česku ale má tento originální tvůrce zcela mimořádnou posluchačskou základnu a už od začátku devadesátých let bývá k vidění na českých pódiích pravidelně.

Tuto sérii zahájily vyprodané koncerty v letech 1992 a 1993 v pražské Lucerně, které dodnes pamětníci rádi zmiňují jako silné zážitky „velkého devadesátkového mejdanu“. Ostatně, ani sám Cave nezůstal vůči tehdejšímu geniu loci svobodné Prahy imunní: na jeho albu Let Love In z roku 1994 najdeme píseň Thirsty Dog, přímo inspirovanou tehdy kultovní pražskou hospodou Žíznivý pes.

Letos třiašedesátiletý Nick Cave pochází z australské kulturně orientované rodiny. Už odmalička se zajímal o literaturu a výtvarné umění, posléze i o hudbu. Té se začal věnovat po seznámení s následně dlouholetým parťákem Mickem Harveym na střední škole ve skupině The Boys Next Door. S tou také složil své první písně a natočil první nahrávky.

V roce 1980 se kapela přestěhovala do Anglie a změnila si název na The Birthday Party. Tím se odstartovala relativně krátká, ale mimořádně intenzivní etapa tvorby Nicka Cavea, jež je v postpunkové historii zapsána pro svoji osobitost a značný vliv nepřehlédnutelným písmem.

Vznik The Bad Seeds

Po dvou albech a několika divokých turné se The Birthday Party rozešli a Cave s Harveym založili novou kapelu nazvanou The Bad Seeds, přičemž součástí názvu bylo i zpěvákovo jméno. S tou Nick Cave nahrává a koncertuje jako se svým hlavním projektem dodnes.

Skupina debutovala dnes legendárním albem From Her to Eternity (1984) a dodnes pod jej hlavičkou máme k dispozici sedmnáct titulů, včetně takových perel jako je The Good Son (1990), Henry´s Dream (1992), Murder Ballads (1996), The Boatman´s Call (1997) nebo Push the Sky Away (2013).

Kapitolou samou pro sebe je Caveova tvorba posledních zhruba pěti let. Je podstatně ovlivněna rodinnou tragédií, kdy zpěvákův syn Arthur zemřel v roce 2015 při nehodě v pouhých patnácti letech.

Cave se ze svého smutku vypsal v textech posledních alb Skeleton Tree (2016), Ghosteen (2019) a zčásti i na svém zatím posledním studiovém titulu Carnage (2021), který však není dílem celých The Bads Seeds, nýbrž výsledkem „covidové spolupráce“ s multiinstrumentalistou Warrenem Ellisem, po odchodu Micka Harveyho na sólovou dráhu v roce 2009 jasnou ústřední personou The Bad Seeds a hudebně nejbližším zpěvákovým kolegou.

Přestože Caveovy písně z posledních alb jsou velmi intimní a nebývale introvertní, do kontextu jeho koncertů, obloženy bezpočtem starších velkých hitů, dokonale zapadají.

Z Lucerny na Metronome Prague

Hudební styl Nicka Cavea který nelze nerozeznat ve všech pocitových polohách, je unikátním výsledkem inspirací, jež můžeme dobře vysledovat třeba z coververzí, kterým se v některých etapách své kariéry věnoval a umisťoval je jak na svá alba, tak přispíval na různé projekty poct svým idolům.

Určitě by sám mezi nimi podepsal jména Leonarda Cohena, Boba Dylana, Johnnyho Cashe, mnoha meziválečných bluesmanů, ale z druhé strany třeba i experimentujících Velvet Underground, klasického rock´n´rollu, německého industriálu i tradicionálů z Ameriky, Irska a přirozeně rodné Austrálie. Australský šmrnc, který je pro muzikanty z tohoto kontinentu typický, pochopitelně nechybí ani Caveovi.

Několik desítek let byl Nick Cave ikonou zejména pro fanoušky alternativní hudby, jen pozvolna se probojovával k mainstreamovým posluchačům. Pomohly mu jistě i další tvůrčí disciplíny, v nichž se mu dostává uznání, ať je to literatura, nebo film, v němž působí jako scenárista, občasný herec i velmi aktivní skladatel scénické hudby.

Zhruba poslední dekádu je z Nicka Cavea jedna z velkých globálních hvězd, hrajících v hlavních časech na největších festivalech světa. Tuto jeho cestu dokonale vyjadřuje přesun jeho pražského působiště v horizontu třiceti let: ze zpoceného sálu Lucerny právě do open air prostředí Metronome Prague 2022 na Výstavišti.



Předprodej vstupenek na Metronome Prague 2022 je spuštěn na www.metronome.cz. V prodeji jsou kromě standardní i podporovatelské kategorie, ve kterých za vyšší příspěvek na restart festivalu získají zájemci kromě dobrého pocitu také nejrůznější hudební a festivalové dárky a další zážitky.

Ačkoli nic takového pořadatelé nepředpokládají, po zkušenostech z posledních dvou let zdůrazňují garanci vrácení vstupného, bude-li konání festivalu jakkoli ohroženo.

O festivalu Metronome Prague

Festival Metronome Prague je první velký hudební a umělecký festival konaný v Praze. Jeho 5. ročník byl původně plánován na rok 2020, z důvodů pandemie covid-19 byl přesunut na rok 2021 a z téhož důvodu aktuálně přesunut na rok 2022.

Ambicí festivalu je oslovovat všechny věkové i žánrové posluchačské vrstvy. Sází na aktuální dění v progresivní hudbě, ale neopomíjí ani stále živou klasiku různých žánrů. Dramaturgie festivalu neopomíná tuzemské účinkující, kteří zde mnohdy nabízejí unikátní program, jakým byl v minulých letech například návrat Sexy Dancers nebo spojení J.A.R. a gospelového sboru Maranatha a Ivana Krále s Jiřím Suchým.

Festival Metronome Prague za dobu jeho konání navštívily hvězdy, jako jsou Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, Tom Odell, Ella Eyre, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack. Z tuzemské scény vystoupili mimo jiné Ohm Square, Floex, Ille, Tata Bojs nebo David Koller s Katarzií. Na zatím poslední ročník festivalu v roce 2019 zavítalo bezmála 20 000 návštěvníků.