Festival Metronome Prague přiveze britské duo Oh Wonder. Konat se má příští rok v červnu

Festival Metronome Prague představil prvního zahraničního hosta svého příštího ročníku. Mělo by jím být britské duo Oh Wonder. Již v polovině března pražskou hudební přehlídku pořadatelé z letošního června přesunuli na 23. až 26. června příštího roku. Na oficiálním webu akce znovu spustili předprodej vstupenek, informovala za pořadatele Zuzana Kantorová. Praha 11:40 2. května 2021

„Všem držitelům vstupenek s daty ročníků 2020 nebo 2021 garantujeme platnost těchto vstupenek na rok 2022. Mají-li třídenní, není co řešit. Platí opět na celou akci v roce 2022. V případě jednodenních si diváci budou znovu moc vybrat den, na který s jednodenní vstupenkou dorazí,“ sdělil jeden z producentů akce David Gaydečka.

Duo Oh Wonder debutovalo v roce 2015 eponymním albem, po jehož vydání se dvojice stala senzací ostrovních, evropských a poté i amerických klubů. Následující album Ultralife otevřelo Oh Wonder dveře k předskakování velkých popových hvězd. Třetí album pod názvem No One Else Can Wear Your Crown vydali Oh Wonder loni v únoru.

Do příprav nadcházejícího ročníku Metronome Prague jdou pořadatelé s mottem: Musíme to opravit. Nový vizuál bojuje veselými barvami proti depresi. Součástí vizuálu je umělecký objekt, který pro festival propůjčil sochař a designér Michal Cimala.

Odklad o rok

Festival Metronome Prague se měl uskutečnit loni 17. až 19. června na pražském Výstavišti, pořadatelé ho po vypuknutí pandemie koronaviru přeložili na loňské 17. až 19. září. Kvůli přetrvávající nejistotě z toho, jak bude situace s pořádáním podobných akcí vypadat, ho poté opět přesunuli na letošní rok. Ani tento termín však nemohli dodržet.

„Ukázalo se, že ani letošní situace pořádání velkých hudebních akcí nepřeje. Své letošní ročníky už oficiálně zrušila řada velkých a významných světových akcí, další tento nepopulární krok čeká,“ sdělil Gaydečka.

Důvodů je podle něj hned několik. „Není jisté, jak velké budou možné kapacity shromažďování v jednotlivých státech, nebo jaké přesně budou hygienické podmínky. Řada velkých hudebních hvězd, které měly letní festivaly svou přítomností letos obohatit, už zrušila svá letošní turné a vůbec omezila aktivity na nutné minimum,“ dodal.

Největšími hvězdami plánovaného pátého ročníku festivalu Metronome Prague měli být americký rapper Macklemore, britská skupina Underworld a americký zpěvák, textař a multiinstrumentalista Beck. Návštěvnost festivalu podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na předloňských asi 20 tisíc.

Za první čtyři roky, kdy se akce jmenovala Metronome Festival Prague, ji navštívily hvězdy, jako jsou Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack.