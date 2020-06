Mezi ploty letos jako livestream. ‚Snad se nám povede zprostředkovat typicky dobrou atmosféru,‘ říká ředitel

Proklikejte se do Bohnic. To je letošní heslo hudebního festivalu Mezi ploty, který se pravidelně pořádá v areálu pražské psychiatrické léčebny. Na letošní 28. ročník sice v tradiční podobě fanoušci přijít nemůžou, ale jako náhradu připravili organizátoři alespoň speciální online program, který na svých webových stránkách odvysílají v neděli v 19.30. Hostem Radiožurnálu byl šéfdramaturg a ředitel festivalu Mezi ploty Robert Kozler. Praha 18:21 14. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Speciální online program pořadatelé odvysílají na svém webu v neděli od 19.30. | Zdroj: Mezi ploty

Jaký program mají virtuální návštěvníci očekávat? Můžou se těšit na stejné umělce, kteří měli vystoupit původně?

Samozřejmě jsme zvažovali, jak to celé udělat. Nejdříve to mělo být takové miniaturní onlinové setkání, ale protože jsme bujará parta, tak se nám program rozrostl. A to tak, že v divadle za plotem budeme mít Barboru Polákovou, Xindla X, Kašpárka v rohlíku, Martu Jandovou, Sto zvířat, Tomáše Matonohu, Bohnickou divadelní společnost, členy spolku Na stojáka. Je toho opravdu hodně. Budeme se snažit přenést i tu krásnou atmosféru, která je pro festival Mezi ploty typická.

Kromě interpretů, které jsem uvedl, budeme mít možnost vidět v netradičním pojetí skupinu Čechomor s písničkou Gorale, do které se zapojí třeba i Dan Bárta. A to jsme se ani nedotkli ani čtení Malého prince, ze kterého budou předčítat Pavel Liška, Marek Daniel nebo Arnošt Goldflam. Bude to velké skoro jako festival sám.

Je přenos dostupný zdarma nebo máte zavedené nějaké vstupné, třeba i dobrovolné?

Přenos je zdarma, protože to slouží i jako poděkování návštěvníkům festivalu, kteří si nechají vstupenku na příští ročník, která je platná. Budeme zároveň vybírat peníze pro nemocnici a terapeutické služby, které nehradí ministerstvo zdravotnictví a přitom to jsou důležité faktory pro léčbu zdejších pacientů. Budeme mít řadu odborníků, kteří nám poradí se současnou situací. Doba není úplně tradiční a lehká k žití, takže se budeme snažit pomáhat.

Budou mít k livestreamu nějaký speciální přístup i pacienti v Bohnicích, třeba společné promítání?

V sobotu jsme měli návštěvníky z Bohnic při předtáčkách a v neděli to nebude jinak.

Můžete ještě na závěr připomenout, kde bude možné videopřenos sledovat?

Stream bude přes ČTK a Novinky.cz. Možnost napojit se mají lidé také na našich webových stránkách.