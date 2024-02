Mezinárodní úspěch česko-islandské hudby. fyield vystoupili na prestižních KEXP live sessions

Přes dva a půl tisíce videí čítá YouTube playlist formátu Live on KEXP, jehož produkci nezastavila ani covidová pandemie. Má ho na svědomí vlivné rádio, které od svého vzniku pomáhá objevovat novou hudbu napříč žánry.

Ostatně to bylo právě KEXP, které v druhé polovině osmdesátých let vůbec poprvé zařadilo do rotací grungeové kapely jako Nirvana nebo Soundgarden.

Česko-islandští fyield v posledních měsících obráželi Spojené státy s interdisciplinárním projekt Krajina budoucnosti / Future Landscapes, v němž zkoumají skrze zvuk vliv člověka na klimatické změny

Šňůra koncertů, promítání i debat na konci listopadu vyvrcholila návštěvou kultovního studia stanice. Live session z amerického Seattlu zahrnuje i rozhovor vedený moderátorem Kevinem Colem.

Kapelu fyield tvoří Václav Havelka, Kryštof Kříček a Pan Thorarensen. Své vystoupení obohacují mimo jiné o terénní nahrávky z míst, která zpravidla stojí kdesi stranou a případný návštěvník na nich není vítán.

Kapela fyield vystoupila i na Radiu Wave ve Studio Session.