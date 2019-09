Jeho hlas je pro mnohé neodmyslitelnou součástí Vánoc. V Praze už podruhé vystoupí Michael Bublé

Už to vypadalo, že se kanadský zpěvák na pódia nikdy nevrátí. Když v roce 2018 vydal desku o lásce, oznámil, že kvůli vážné nemoci svého syna končí s kariérou. Netrvalo to dlouho a Michael Bublé se mezi fanoušky opět vrátil.

„Narodil jsem se na tento svět, abych rozdával lásku. Vím, že je spousta cyniků, kteří se mi smějí. Ale víte co? Modlím se za ně. V životě není důležitá kariéra, ale rodina, dobrota a láska,“ odkazuje Bublé v rozhovoru pro Český rozhlas na své nejnovější album.

Svoji první desku, která nese jeho jméno, vydal v roce 2003. O dva roky později už slavil celosvětový úspěch – a to hlavně díky předělávce písně Feeling Good, kterou v originále v 60. letech nahrála zpěvačka Nina Simone.

Pop-swingový zpěvák si zazpíval například s Nelly Furtado nebo Meghan Trainor. Pro řadu fanoušků je jeho hlas neodmyslitelnou součástí Vánoc. V roce 2012 vydal album s hity Jingle Bells, All I Want for Christmas is You nebo Ave Maria.

Michael Bublé se netají tím, že nemá rád slovo fanoušek. Ty, kteří přijdou na jeho koncert, vnímá jako rodinu. „Líbí se mi, že moje koncerty vytváří komunitu, kde se všichni potkáváme napříč generacemi. V tu chvíli není nic online, žádné webkamery, žádné neosobní internetové diskuze. Všechno je skutečné,“ popisuje.

„Svobodu na pódiu jsem získal díky těžkému období, které jsem prožil se svým synem. Od té doby nečtu komentáře na sociálních sítích, nečtu recenze na moje vystoupení. Na to všechno dnes kašlu. Dalo mi to úžasný pocit svobody. A to i v životě.“

V úterý večer se Michael Bublé objeví na pódiu pražské O2 arény opět – v pro něj typickém – obleku s kravatou.

„Zazpívám Vám moje největší hity a nezapomenu ani na novinky z alba Love. Všechno to bude za doprovodu mého big bandu. Těším se na vás, přátelé,“ zve na koncert Bublé.