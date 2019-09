Svět potřebuje lásku, vzkázal Michael Bublé fanouškům. Získal si je i zájmem o české hokejisty

Kanadský swing-popový hudebník Michael Bublé zazpíval podruhé v Praze. Fanouškům představil svoji aktuální show ‚An Evening with Michael Bublé.‘ I když se prodávaly pouze lístky na sezení, někteří fanoušci neodolali a chtěli být Bublému ještě blíž. K pódiu běželi hned při páté písni Sway. Video Praha 6:38 18. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Bublé vystoupil v pražské O2 aréně. Fanouškům zazpíval svoje největší hity. | Foto: evaan-kheraj | Zdroj: Warner Records

Jen málokterý hudebník si může dovolit vozit svoji show ve 23 kamionech. Otec Michaela Bublého, který je jeho finančním ředitelem, mu ještě před začátkem turné říkal, že celá šňůra po světě se tím prodraží. Bublé si ale stál za svým a ke kamionům přidal ještě 38 bigbandových hudebníků.

Trvalo to asi jednu sekundu. Tak krátký čas stačil kanadskému zpěvákovi v obleku a kravatě na to, aby si získal každou fanynku v O2 aréně. Bylo to i díky působivé písni Feeling Good. Představil se jako hudebník, v jehož žilách proudí swingová krev. Dokonalé pohyby přesně do rytmu muziky i sebevědomé držení mikrofonu, zajistilo Bublému pozornost na celý večer.

MICHAEL BUBLÉ Michael Bublé je kanadský zpěvák s italsko-chorvatskými kořeny. Debutové album vydal v roce 2003 a o dva roky později se proslavil cover verzí písně Feeling Good. Na kontě má 8 studiových desek. Zahrál si ale například i v seriálu Akta X.

„Když jsem se chystal na toto turné po Evropě, tak se mě můj pětiletý syn ptal, proč odjíždím, jestli je to kvůli penězům. Peníze jsou na posledním místě. Odjíždím, protože svět potřebuje lásku. Doufám, že se mi lásku podaří šířit i na koncertu v Praze. Pomůžou mi k tomu nejlepší hudebníci z celého světa,“ zmínil v úvodu koncertu Bublé. Jeho syn trpí od narození vážnou nemocí. Kvůli němu už také jednou na čas přerušil hudební kariéru.



Hudba na prvním místě

Večer s Michaelem Bublé připomínal setkání přátel. Díky podmanivému hlasu navodil čtyřiačtyřicetiletý zpěvák sympatickou atmosféru, kterou umocňovala světla ve tvaru diamantu.

I přesto, že se prodávaly pouze lístky na sezení, někteří fanoušci neodolali a chtěli být Bublému ještě blíž. K pódiu běželi hned při páté písni Sway, kterou v originále zpívá Dean Martin. Některé fanynky dokonce půjčily Bublému svůj telefon, do kterého se jim vyfotil: „Jsem rád, že to nevidí moje manželka,“ glosoval.

Bublé opět dokázal, že se snaží navázat na slavné jazzové a swingové průkopníky. Skladbou ‚When I Fall in Love‘ připomněl zpěvačku Jeri Southern. Samozřejmostí byly jeho hity Haven't Met You Yet a Everything. Dvouhodiná show ale byla především o albu Love. Za doprovodu videoprojekce pak Bublé zpíval Forever Now.

„Michaela máme moc rádi, dělá swingovou muziku opravdu dobře a nám se to líbí. Tím, že je to mladý člověk, tak je i určitým vzorem pro muzikanty, kteří by s tímhle stylem chtěli začít. Může být předlohou pro další generace,“ řekli pro Radiožurnál Marie a David, kteří Bublého viděli už na jeho prvním koncertu v Česku před pěti lety.

Angličtina Michaela Bublého byla i pro staršího českého fanouška srozumitelná. Slovy zpěvák rozhodně nešetřil. A nemluvil nejen o hudbě a o svém životním příběhu. Nezatajil ani to, že je velkým fanouškem českých hokejistů. Zmínil jména Jaromíra Jágra a Patrika Eliáše. Od Eliáše má doma dokonce podepsaný dres.

Čtyřnásobný držitel hudební ceny Grammy, který po celém světě prodal přes 60 milionů nosičů, se v Praze zastavil opravdu jen na jeden večer. Zakončil ho slavným hitem z 60. let ‚You Were Always on My Mind‘. V Evropě se ale zdrží až do prosince. Naplánované má koncerty například v Polsku, Itálii, nebo Španělsku. Aktuální turné bude pokračovat až do konce února 2020.

“Do Prahy jsem přijel rozdávat lásku.”

Michael Bublé po pěti letech vystoupil v Česku. @iROZHLAScz pic.twitter.com/J61RFb5jvP — Jirka Stefl (@jirkastefl) September 17, 2019