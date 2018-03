Nejprve prožít, pak psát. Zpěvák Michal Hrůza přibližuje, jak vznikají jeho písně

Někteří interpreti už své písně poté, co znějí v rádiích znovu a znovu, nemohou ani slyšet. Michala Hrůzy a jeho písně Ema se to prý netýká. A to navzdory tomu, že Ema válcuje hudební žebříčky rádií už 60. týden. „Láska k dětem je jedna z nejvyšších veličin, v písni je vidět láska rodiče k dítěti,“ uvažuje Michal Hrůza, proč je zrovna tato píseň tak oblíbená.

Praha 22:44 1. března 2018