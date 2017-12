Michal Prokop oslavil půlstoletí Frasmus Five. Pro Forum Karlín připravil průřez svou kariérou

Průřez svoji půl století trvající kariérou připravil Michal Prokop a Framus Five na svém Vánočním koncertě v Praze s podtitulem Blues In Soul Afterparty. V zaplněném Foru Karlín završil celoroční oslavy 50. výročí založení skupiny Framus Five. Koncert svým názvem odkázal na jejich debutové album Blues In Soul.

Praha 22:43 22. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít