‚V Eurovizi jsem nováčkem, učím se.‘ Mikolas Josef se připravuje na sobotní velké finále

Lisabon žije celý týden hudební soutěží Eurovize. Do velkého sobotního finále se už v úterý probojoval český zpěvák Mikolas Josef s písní Lie To Me. Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz poskytl rozhovor krátce po další zkoušce. Rozhovor Lisabon 9:55 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český zpěvák Mikolas Josef přivezl na Eurovizi píseň Lie to Me | Foto: Andres Putting | Zdroj: European Broadcasting Union

Jak se připravujete na sobotní velké finále? Máte čas na nějaký osobní klid, protože těch zkoušek, kterých se musíte zúčastnit, je opravdu hodně. Ostatně potkáváme se ve chvíli, kdy vám jedna skončila...

Osobní klid je asi ta nejdůležitější věc, která funguje. Vyhradil jsem si čtvrtek na to, abych si všechno srovnal v hlavě. Dnes (v pátek) jsem už zase zpátky ve hře, před sebou mám vystoupení pro hodnotící porotu. Klid je ukonce a teď už zase soutěžíme.

Finále Eurovize Finále mezinárodní hudební soutěže Eurovize čeká zpěváka Mikolase Josefa v sobotu. Je to teprve podruhé v historii, co bude zástupce Česka zpívat ve finále této soutěže. Jeho účast přitom byla ohrožena kvůli poranění páteře, které utrpěl minulý měsíc při zkoušce. Na Eurovizi přivezl vlastní píseň Lie To Me. Nejlepšího výsledku zatím před třemi lety dosáhla Gabriela Gunčíková, která ve finále obsadila s písní I Stand 25. místo.

Jaké to finálové číslo bude? Bude tam něco jiného než to, co jsme viděli ve finále?

Přijeli jsme sem se show, která byla hodně ambiciozní a ze které jsme museli trochu slevit. Doufám, že se jí co nejvíc přiblížíme. Jestli bude akrobacie, anebo ne, to se ještě rozhodneme. Přijel jsem sem po pěti měsících tvrdé práce a chtěl bych tomu dát všechno. Tohle se neděje každý den v životě.

O čem je v dnešní době Eurovize? Je to stále jenom o muzice, anebo tam musí být i nějaká přidaná hodnota?

Po minulém roce, kdy vyhrál Alvador Sobral, se to trochu vrátilo zpět k muzice. Byl to člověk, který nemá za sebou tisíc ohňostrojů a dělá si to svým stylem. Není to žádná americká hudební produkce. Je ale důležité být také zajímávým a zábavný člověkem a přitáhnout lidi nečím jiným. Ta chemie funguje.

Řekl bych, že jste takový magnet na fanoušky. Jak to vnímáte? Je to pro vás novinka?

Je to pro mě novinka. Šest měsíců zpátky o mě nebyl žádný velký zájem a najednou jsem se ocitl v situaci, kdy kamkoliv jdu, tak jsem sledovaný lidmi. Dělá mi to hroznou radost, užívám si to. Někteří fanoušci stojí před hotelem od časných ranních hodin a jsou opravdu šťastní, když se s nimi vyfotím. Snažím se jim to tak vrátit.

Portugalsko hostí Eurovizi poprvé. Jak to organizátoři zvládají?

Zrovna dneska jsem dostal hodně vyhubováno od místní policie za to, že jsem šel za fanoušky a fotil se tam, kde jsem neměl. Trošku jsme se chytli (smích). Není věc, na kterou bych si ztěžoval. Taková akce, jako je Eurovize, která přitáhne milion lidí, je opravdu kolos a je to žijící organismus sám o sobě.

Eurovize má hodně pravidel. Písnička nesmí být delší jak tři minuty a na pódiu je určený počet tanečníků. Je nějaké pravidlo, které vás překvapilo?

Já s nimi celkem souhlasím. Když se podíváte, jak Eurovize v televizi funguje, tak klobouk dolů, protože odvysílat tuhle akci není vůbec jednoduché. Je to neustálý stres. Lidé tady vypadají, že vůbec nespí.

Český zpěvák Mikolas Josef při rozhovoru s reportérem Jiřím Šteflem | Foto: Andres Putting | Zdroj: European Broadcasting Union

Sledoval jste Eurovizi už dříve?

Úplně ne. Jsem v téhle soutěži trochu nováček. Viděl jsem samozřejmě Gábinu (Gunčíkovou), když postoupila do finále, to jsme asi viděli všichni. Ale jinak to tady pozoruji a učím se, co Eurovize vlastně je. Zatím z toho mám dobrý pocit. Myslím si, že i Česká republika je šťastná, že jsme sem jeli, ale i já jsem velmi šťastný, protože mé kariéře to hodně pomůže.

Kdo je Mikolas Josef? Skladatel, zpěvák a multiinstrumentalista Mikolas Josef debutoval před třemi lety singlem a videoklipem Hands Bloody. Do širšího povědomí fanoušků se dostal ale až následujícími skladbami Free a Believe. Píseň Believe mu zajistila pozvání od hudebního producenta Nikodema Milewského do Vídně, kde Josef dnes převážně žije. S Milewským spolupracoval i na soutěžním singlu Lie to Me. K anglicky zpívané skladbě si také sám režíroval klip, který má na YouTube téměř tři miliony zhlédnutí.

Máte nějaké ohlasy z České republiky?

Posílala nám videa Lucie Bílá, ale telefonovala i Helena Vondráčková. Podpora je opravdu neuvěřitelná. Je to možná i kvůli tomu, že jsme se dostali podruhé v historii do finále. Eurovize funguje už 63 let, tak to už je co říct. Podpory si moc vážíme. Letos slavíme 100 let od založení Československa a my doufáme v nejlepší výsledek. Snad to bude něco, na co budou lidé pyšní.

V minulosti vyhrála soutěž například ABBA nebo Celine Dion. Máte nějaký vzor z Eurovize?

To se těžko říká. I letos je tady spousta lidí, ke kterým vzhlížím. Jsou interpreti, kteří ani nezvítězili, ale díky Eurovizi se dostali ke světovému publiku. Nejsem úplně člověk, který si vytyčuje vzory. Myslím si, že letošní ročník je jeden z nejsilnějších vůbec. Atmosféra je tady nekustečně kamarádská. Všichni umělci víme, jaké to je pro ostaní vystupovat, a vycházíme si vstříc. Famózní jsou například Islanďané nebo Švýcaři. S těmi držíme basu od raných začátků Eurovize. Je to způsob, jak si udělat spoustu kontaktů.

Když vyhrajete, jakou první věc uděláte?

Dám si nějakou dovolenou (smích). Opravdu jsme tvrdě pracovali. Nejenom já, ale i tým České televize a také můj tým. Děkuji všem. Bude mě čekat spousta studiových nahrávacích zkoušek a doufáme, že do roka nahrajeme desku.

Český zpěvák Mikolas Josef postoupil nejprve do semifinále mezinárodní hudební soutěže Eurovize a následně i do finále. | Foto: Andres Putting | Zdroj: European Broadcasting Union