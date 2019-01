‚Rodiče se mnou měli svatou trpělivost,‘ vzpomíná hudebník Mikolas Josef, který uspěl v Eurovizi

Poslední rok se pro něj nesl ve znamení úspěchů. Nejprve se umístil na skvělém šestém místě v televizní soutěži Eurovize, jeho songy Lie to me nebo Me gusta pak ovládly (nejen) český YouTube. A na Spotify je dnes Mikolas Josef nejposlouchanějším Čechem v zahraničí. Host Lucie Výborné Praha 11:26 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mikolas Josef | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Jeho kariéra přitom začala skromně – hraním na ulicích. A to nejen v Praze, ale i v Oslu, Curychu, Vídni nebo Hamburku. „Rodiče se mnou měli svatou trpělivost,“ vzpomíná Mikolas Josef na to, jak si v 18 letech od tatínka půjčil auto, aby mohl hrát na norských ulicích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak jeho život změnila Eurovize? Poslechněte si celý rozhovor

S trochou nadsázky tak Mikolas Josef sám sebe označuje za rodinnou firmu. Jeho rodiče ho dodnes nejen podporují, ale zároveň jsou součástí jeho managementu. „Mnoho umělců to tak má. Vždyť komu můžete důvěřovat nejvíc a kdo nejvíc věří ve vás? Jsou to lidé, kteří vás vychovávali. Dělá se mi s rodiči moc dobře,“ říká Mikolas Josef Radiožurnálu.

Být přijat, nebo odmítnut

Eurovize znamenala velký přelom v jeho kariéře. Jak shrnuje, dala mu totiž možnost ukázat se – a pak být přijat, nebo odmítnut. Že to zrovna v jeho případě dopadlo dobře, si Mikolas Josef uvědomil ve chvíli, kdy mu během jeho vystoupení na Instagramu přibylo 100 tisíc fanoušků.

Takhle vypadalo vystoupení Mikolase Josefa ve finále Eurovize:

„Dnes mám 340 tisíc fanoušků,“ dodává. „Nejsem ovšem velký fanoušek sociálních sítí. Kdybych nebyl muzikant, na Instagramu nikdy nejsem. Nemyslím, že by takhle lidé měli trávit svůj život.“

Na koncertu zazní dosud nevydané písně

Od svého úspěchu na Eurovizi už Mikolas Josef vystupoval leckde. Jen České republice zatím koncert dluží. Napravit to chce na začátku dubna v pražském Fóru Karlín. „Bude to poprvé, co předvedu svou vlastní show. Dosud jsem hrál jen festivaly, televizní akce… a teď to konečně bude má vlastní show.“

„Lie to me byla ukňouraná balada, tak jsem ji předělal do funky písně. Jindy mě inspiruje slovo, věta, popěvek nebo rytmus,“ říká Radiožurnálu.



Jak slibuje, kromě vydaných singlů na koncertě zazní i písně z dosud nevydané desky. „Rád bych pak lidi nechal hlasovat, která píseň se jim líbila nejvíc. A co vlastně na desce ve výsledku bude,“ usmívá se.

Koncert s názvem My name is Mikolas Josef se uskuteční v pražském Fóru Karlín 3. dubna.