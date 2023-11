Vyšla první píseň z utajovaného posledního alba Milana Lasicy. Ve videoklipu vystupují jeho přátelé

„Píšem Vám tento list do jesenného temna, aby ste neplakali do tichej noci pre mňa". Tak začíná zhudebněná báseň, kterou nazpíval krátce před smrtí Milan Lasica. Symbolicky na podzim, dva roky po jeho smrti, tato píseň vyšla. Zemřel tak, jak si jen herec může přát – na jevišti. Video Praha 10:37 5. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Milan byl velmi introvertní člověk, tichý, většinou velmi vážný a velmi smutný, velmi plachý. Nedivím se, že chtěl, aby to zůstalo v tajnosti,“ popisuje jeho manželka Magda Vášáryová. Ani ona netušila, že Milan Lasica natáčí své poslední album. Projekt Básnenie jeho tvůrci drželi na Lasicovo přání v tajnosti.

Zemřel slovenský herec a zpěvák Milan Lasica. Zkolaboval během poslední písně výročního koncertu Číst článek

Album s Lasicou natočil režisér Marek Kučera. „S panem Lasicou jsme se potkávali každé pondělí, úterý v nahrávacím studiu. Společně se nám podařilo nahrát jedenáct skladeb. Když pan Lasica dva měsíce po nahrání poslední skladby náhle zemřel, tak jsme tuto dohodu nechtěli porušit,“ popisuje.

První reakce jeho přátel

Ke skladbě teď symbolicky, jak se zpívá v textu, do podzimního temna tvůrci vydali videoklip, ve kterém vystupují Lasicovi přátelé. „Bylo to poprvé, co měli možnost si poslechnout skladbu List do vetra, natáčeli jsme přitom jejich první reakce a emoce. Následně jsme je sestříhali a dali do finální verze videoklipu. Bylo to jedno z mých nejemotivnějších natáčení,“ přiznává Kučera.

Jedním z diváků byl i Jiří Lábus. „Je vidět, jak tomu textu rozumí. Pro mě to byl takový až magický zážitek,“ říká. Magické bylo natáčení také pro Zdeňka Svěráka: „Je to krásné. Je to dojemné. Vyjadřuje to, co jsem si odjakživa myslel. Že Lasica dělal humor proto, aby se nezbláznil ze smutku. Já mám ten pocit taky, že to dělám kvůli tomu.“

„Z té básně od básníka Válka mi utkvělo, že říká o životě, že to nebylo ani peklo, ani ráj, bylo to něco mezi tím. To mi připadalo přesné,“ svěřil se Svěrák.

Celé album vyjde příští rok jako vinyl i jako kniha. Bude obsahovat jedenáct skladeb, stejný počet básní, ilustrací a také fotografie. Pětiminutový klip List do vetra uzavírá Lasicův přítel Bolek Polívka, který s ním přes dvacet let hrával divadlo.