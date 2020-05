Zemřela zpěvačka Millie Smallová, kterou proslavil v 60. letech hit My Boy Lollipop

Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že skladba My Boy Lollipop s více než sedmi miliony prodanými kopiemi patří mezi nejpordávanější singly ve stylu ska. Hit, který Millie Smallovou proslavil, se v roce 1964 vyšplhal na druhé místo britské i americké hitparády.

Zakladatel nahrávací společnosti Island Records Chris Blackwell, který Smallovou v roce 1963 přivedl do Londýna a produkoval její verzi písně My Boy Lollipop, zpěvačku označil za moc milou osobu, která měla skvělý smysl pro humor a milovala legraci. Myslí si, že to byla právě ona, kdo přinesl stylu ska, který se vyvinul na Jamajce, věhlas na mezinárodní scéně.

Historik hudby Laurence Cane-Honeysett v magazínu Record Collector My Boy Lollipop označil za ekvivalent hitů Heartbreak Hotel Elvise Presleyho nebo God Save The Queen od Sex Pistols, za skladbu, která přinesla slávu hudebnímu stylu, který byl do té doby na okraji zájmu.

Millie Smallová zemřela na mozkovou mrtvici. Její dcera Jaelee se rovněž věnuje hudbě.