Legenda šansonu Mireille Mathieu vystoupí v Praze. 'K Česku mám skvělý vztah,' těší se

Známá francouzská šansoniérka Mireille Mathieu vystoupí toto úterý a středu v pražském Kongresovém centru. V plánu byl jen jeden koncert, ale poté, co se vstupenky okamžitě vyprodaly, pořadatelé přidali další. Zpěvačka se drží na vrcholu už několik dekád. V České republice dokonce nahraje nové album - a do Prahy se patřičně těší, popsala zpravodaji Radiožurnálu. Praha 11:58 23. října 2017

Dnes jedenasedmdesátiletá šansoniérka, která je někdy přirovnávána k Edith Piaf, přijíždí do České republiky už po roce. Především proto, že její poslední koncert měl velký úspěch.

Rodačka z Avignonu proslula především svými písněmi Acropolis Adieu, Santa Maria de la Mér, či histoire d´Amour. Během své kariéry jich nazpívala na 1200, a to v celkem devíti jazycích.

'Není nic lepšího'

Rodinou Mireille Mathieu je její publikum, a přestože je dnes ve Francii stále populární, ještě oblíbenější je za hranicemi, především v Rusku a Německu. Své účinkování na podiu považuje za splněný sen.

"Když jsem byla malá a zpívala jsem v kostele, snila jsem o tom, že se stanu zpěvačkou. Připadalo mi - a nic se na tom nezměnilo ani po letech -, že není nic lepšího než zpívat před publikem,“ svěřila se slavná zpěvačka Radiožurnálu.

„Svým způsobem je ironické, že jsem odešla ze školy ve třinácti a půl letech - a dnes zpívám v mnoha světových jazycích. Ale i když jsem nedokončila školu, tak jsem jako malá milovala zeměpis a snila o všech zemích, kam bych se chtěla podívat, i díky své učitelce,“ vzpomíná Mathieu. „Tehdy jsem také netušila, že jich mnoho navštívím díky hudbě. Hudba nemá hranic.“

Do České republiky se Mireille Mathieu těší. Má tu totiž spoustu fanoušků, kteří ji pomohli v těžkých chvílích: "Mám k České republice skvělý vztah. Pamatuji si zvláště minulý rok, to byla smutná doba. Nevzpamatovala jsem se ještě z odchodu své maminky a zpěv mi pomáhal ten smutek překonat. A v Praze bylo publikum opravdu nadšené, skvělé. Ten koncert mi pomohl překonat těžké období, publikum mi dalo něco, co jsem opravdu potřebovala."