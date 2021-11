‚Svůj příběh znám, ale nenudil jsem se.‘ Připomeňte si Žbirkův loňský rozhovor s Lucií Výbornou

Ve středu zemřel československý zpěvák a skladatel Miro Žbirka. Loni v červenci v rozhovoru s Lucií Výbornou popisoval, jaké významy má například jedna z jeho nejznámějších písní 22 dní. „Podle svých písní nebo alb se orientuji v čase. Když mi někdo řekne 1983, tak vím, že jsem vydal album Roky a dni,“ řekl. Praha 19:32 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V dokumentu Meky jste řekl: „Kdysi jsem si myslel, jak jsem chytrý, teď nevím nic.“ To je jedna z posledních vět ve filmu.

V životě to tak jde a v jisté chvíli se začnete posmívat tomu mladému, kterým jsem kdysi byl. Člověk si říká, že v těch 25 letech byl hloupý a teď už ví.

Toto období mám už za sebou a začínám si klást otázku, zda je to, co si teď myslím, tak perfektní, zda to není trochu jinak. To jsou všechno vedlejší věty, o kterých jsem si myslel, že nemůžou být ve filmu.

Řekl jste, že trošičku pochybujete. Jak si teda teda odpovídáte na otázku, kterou jste si sám položil?

Zjistil jsem, že nemůžu opustit pódium, aniž bych zazpíval písně, které jsem složil v době, kdy jsem byl podle mého odhadu strašně hloupý. Potom mi to přestane vycházet, rovnice nesedí.

Jak jsem mohl tu Atlantídu úplně hloupý napsat, něco tam muselo být. Člověku to začne vrtat hlavou. Přestal jsem mou minulost vnímat jako chlapce, který se o něco snažil.

Celý rozhovor z loňského července si můžete pustit ze záznamu.