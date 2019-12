Žbirka slavil v Praze 40 let na scéně. Za bicí se posadil i bývalý fotbalový brankář Petr Čech

Na koncertu v zaplněné pražské O2 areně v úterý Miro Žbirka s mnoha hosty oslavil 40 let na scéně. Vedle svých hitů představil i písně z aktuální nahrávky Double Album. Žbirku doprovodila skupina složená z uznávaných britských hudebníků. Jako host vystoupil v písni 22 dní v roli bubeníka bývalý fotbalový brankář Petr Čech. Dalšími hosty byly zpěvačky Magdalena Šalamounová, Martha, Katarína Knechtová, Ráchel Skleničková a Eddi Readerová. Video Praha 23:19 3. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Miro Žbirka vystoupil v pražské O2 areně na koncertě věnovaném 40 letům jeho působení na hudební scéně. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Před efektní projekční plochou zahájil Miro Žbirka koncert písní Možno sa to zdá, po které následovala směs jeho hitů V slepých uličkách, Katka a Prvá.

Bratislavský rodák vedle starých skladeb jako Dr. Jekyll A Mr. Hyde nebo Múr našich lások nabídl nadšenému publiku i novější písně jako například Fair Play známou ze stejnojmenného filmu režisérky Andrey Sedláčkové.

Duet Čistý svet z nové desky Double Album se Žbirkou za velkého aplausu zazpívala a na klavír doprovodila nevidomá hudebnice Skleničková.

Skladby The Beatles

V polovině koncertu po své jedné z nejúspěšnějších písní Balada o poľných vtákoch přivítal Žbirka své speciální hosty, kapelu britských hudebníků ve složení Blair Cunningham (bicí), Robbie McIntosh (kytary), Hamish Stuart (baskytara), Dean Rosse (klávesy), Pears McIntyr (kytary) a Rob Casse (kytary, zpěv).

Světoznámí muzikanti, z nichž se například kytaristé McIntosh a Stuart podíleli na sólových albech bývalého člena Beatles Paula McCartneyho, nahrávali i Double Album, které vzniklo v legendárním londýnském studiu Abbey Road.

Miro Zbirka 40 let na scene, rada hostu a jako nejvetsi prekvapeni brankar Petr Cech na skok za bicimi. pic.twitter.com/MyJJ6ewReL — Lukas Polak (@lukaspolak) December 3, 2019

Své pražské vystoupení zahájili skladbou od The Beatles Can't Buy My Love a poté doprovodili Žbirku v jeho písních Skúška snov, Každý chce byť naj a duetu Take Me Home se skotskou zpěvačkou Eddi Readerovou známou ze skupiny Fairground Attraction, která poté přidala i svůj hit Perfect.

Britští hudebníci zahráli i další písně od The Beatles Get Back a Hey Jude, které si s nimi zazpívala téměř celá hala.

Petr Čech na scéně

Překvapením pro mnohé návštěvníky byla účast bývalého reprezentačního fotbalového brankáře Petra Čecha, který Žbirku doprovodil jako hostující bubeník v písni 22 dní.

Čech se jako amatérský bubeník prezentuje delší dobu. Například v roce 2013 vystoupil na festivalu Rock For People v Hradci Králové se skupinou Eddie Stoilow a nedávno kvůli charitě s bubeníkem skupiny Queen Rogerem Taylorem nahrál charitativní singl nazvaný That's Football.

Závěr koncertu pak patřil Žbirkovým hitům Biely kvet a Atlantída, kterým O2 arena aplaudovala vestoje. Vystoupení tradičně zakončila skladba Mám rád.

Sedmašedesátiletý skladatel a zpěvák Žbirka se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhým, kdo dokázal porazit Karla Gotta. Své zatím poslední album vydal loni pod názvem Double Album.