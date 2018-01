Miroslav Žbirka natáčí v Londýně album se spoluhráči Paula McCartneyho

Slovenský zpěvák a kytarista Miroslav Žbirka natáčí v londýnském nahrávacím studiu Abbey Road album, které by mělo vyjít letos na podzim. Vrátil se tak na místo, kde před dvěma lety vzniklo jeho předchozí studiové album Miro. Žbirkův spolupracovník Rob Cass, který produkoval všechny jeho londýnské nahrávky, přizval do nahrávacího studia kromě již osvědčených členů týmu Blaira Cunninghama a Pearse McIntyra i spoluhráče Paula McCartneyho. Londýn 18:58 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Žbirka | Foto: Pavel Kudrna

Na skladbách, jež Žbirka nahrává, hrají také kytaristé Robbie McIntosh a Hamish Stuart. Oba s McCartneyem koncertovali a pracovali na albech na konci 80. a v první polovině 90. let minulého století.

„Jsou to neskuteční profesionálové a velmi příjemní lidé. Stihli jsme nejen práci, ale i zábavu, což je vždy dobré,“ uvedl Žbirka, který se setká s těmito muzikanty i při jarním nahrávání v Abbey Road.

Letošní Votvírák láká na osmdesátky. Hlavními taháky jsou Palo Habera, Miro Žbirka a Katapult Číst článek

McIntosh a Stuart se podíleli na sólových albech bývalého člena Beatles McCartneyho Flowers in The Dirt (s hitem My Brave Face) a Off The Ground (s Hope Of Deliverance). Hráli s ním i na celosvětových turné.

Žbirka loni 21. října oslavil pětašedesátiny. "Pořád mě baví skládat nové písničky. V tom budu pokračovat, skládání je vedle rodiny základ mé činnosti," řekl ČTK při té příležitosti.

Svou náklonnost k hudbě Beatles mimo jiné prokázal 19. prosince v Kongresovém centru na koncertu s názvem Miro Žbirka Symphonic & Beatles. Vystoupení se uskutečnilo v rámci festivalu České doteky hudby.

Bratislavský rodák a autor písní jako Biely kvet, Atlantída, Nemoderný chalan, Katrin či Co bolí se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta.