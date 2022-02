Vyjde nové album Mekyho Žbirky. Před smrtí stihl nahrát zpěvy, dokončuje ho jeho syn David

Od smrti legendárního slovenského zpěváka Miroslava Žbirky uplynulo něco málo přes čtvrt roku, přesto se tento týden představí první singl z jeho nového alba. To se dokončuje v londýnském studiu Konk. Produkce se chopil Mekyho syn David a už brzy se budou moci fanoušci přesvědčit o tom, jak dopadlo hudební setkání dvou generací. Londýn 14:22 21. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Žbirka (foto z roku 2019) | Zdroj: Bontonfilm

„Je to hodně práce a hodně učení se, jak se to dělá. Ale zároveň velká pocta,“ říká Žbirkův syn David, který desku nahrává a produkuje. To vše ve studiu Konk, které v 70. letech založila anglická skupina Kinks a nahrávali tady Bee Gees i Depeche Mode.

Nahrávání Žbirkovy desky v londýnském studiu Konk | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Je to takové studio, které si Meky vysnil. To byl jeho plán tady točit, bohužel se toho nedožil. Dožila se toho ale jeho deska,“ vysvětluje Radiožurnálu manželka a manažerka Miroslava Žbirky Kateřina.

Na nové desce začal Meky pracovat na začátku pandemie. Ještě vloni na podzim stačil nahrát všechny zpěvy. Už běhen příprav bylo rozhodnuto, že produkci svěří Žbirka svému synovi.

Posledné věci

Nová deska se bude jmenovat Posledné věci, podle básně slovenského spisovatele Daniela Haviera. Podle Davida Žbirky přinese nahrávka dozvuky alb jako je Nemoderný chalan z 80. let i zvuk zcela nový a na Mekyho albech neznámý.

„Třeba takový song, který nyní děláme, táta ve své diskografii nemá nic takového. Takový přijazzový, alternativní, temný song,“ popisuje syn David.

„Musíme vycházet z toho, co si s Davidem řekli a stihli si toho říct hodně, protože byl lockdown a nekoncertovalo se. Hodně spolu hudebně komunikovali. David dobře ví, co Meky chtěl, kam směřoval, o co mu šlo,“ říká manželka Kateřina.

První singl, Nejsi sám, který Miroslav Žbirka nazpíval se svým synem Davidem, vyjde tento čtvrtek. Spolu s videoklipem sestaveným z domácích videí.

Na nahrávání nesmí chybět Žbirkova kytara | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas