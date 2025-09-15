Mladí a talentovaní. Jižní Čechy rozezní vítězové mezinárodní hudební soutěže Concertino Praha
Písek, Bechyně, Tábor i Jindřichův Hradec. Mladí a talentovaní hudebníci z celého světa rozezní od pondělí do pátku hned několik míst v Jihočeském kraji. Začíná zde festival Concertino Praga, na kterém se představí vítězové stejnojmenné mezinárodní rozhlasové soutěže. „Letos bylo pro porotu opravdu těžké vybrat vítěze. Technicky jsou všichni skvělí, důležitá byla schopnost komunikovat s publikem,“ říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
O víkendu se v Praze konalo finále soutěže. Jak to nakonec celé dopadlo?
Velmi zajímavě. Máme dvě vítězky z Jižní Koreje. Soutěž se totiž asi po sedmi letech vrátila k rozdělení, kdy zvlášť soutěží mladé talenty na dechové a strunné nástroje.
Letos to pro porotu bylo těžké, říká ředitelka festivalu Concertino Praga. Vítězi soutěže rozezní jižní Čechy
V pátek hráli hudebníci v Betlémské kapli s doprovodem Komorní filharmonice Pardubice. Nakonec po velmi těsném výsledku zvítězila jihokorejská hobojistka Raeun Hong. Potom se výsledky lišily o tisíciny až setiny.
Na druhém místě se ocitl neobvyklý nástroj pro klasickou hudbu – saxofon ze Španělska, na třetím místě byla flétnistka z Itálie. Čech Otakar Antonín Štefan byl čtvrtý, je to zástupce pražské konzervatoře.
V sobotu následovalo finále strunných nástrojů v pražském Rudolfinu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pro porotu to bylo opět složité. Vypadalo to, že budeme mít rovnost bodů, což naše soutěž nepřipouští, takže by se muselo hlasovat znovu.
Nakonec po škrtnutí nejvyšší a nejnižší známky, což je u nás obvyklé, zvítězila opět jihokorejská hudebnice, a to houslistka Yeonah Kim. Je jí teprve 11 let a jde opravdu o velký hudební talent.
K naší velké radosti skončil na druhém místě v tomto těsném souboji český akordeonista Viktor Stocker. Akordeon hrál sólově v Rudolfinu podruhé v novodobé historii. Na třetím místě skončil bulharský violoncellista. Všichni tito mladí hudebníci nyní přijedou na jih Čech.
Úroveň této soutěže je vysoká. Jak hodnotila porota letošní účast a kvalitu přihlášených soutěžících?
Velmi vysoko. Naše finálová porota zná jenom finalisty. V prvním kole jsme měli celkem 59 přihlášek, z toho vybrala jiná porota oněch osm finalistů.
Měli jsme devětapadesátý ročník soutěže a předseda poroty houslista Dmitrij Sitkoveckij, který je prvním historickým vítězem naší soutěže, říkal k dechům, že osobnost sólisty se projeví ve způsobu práce s dechem a frázováním. A to na něj okamžitě prozradí, jak opravdu umí promlouvat a komunikovat s publikem.
To je to, co potom oddělovalo ta třetí a čtvrtá místa. Technicky jsou všichni úplně skvělí, ale už se hodnotí také projev a schopnost komunikovat s orchestrem, schopnost přenést atmosféru a emoci do publika. To všichni zvládli na vysoké úrovni, a proto bylo letos pro porotu opravdu těžké vybrat vítěze.
Jihočeský program startuje pondělkem od 19 hodin v kostele Nejsvětější Trojice v Písku. Kde všude budou mladí hudebníci hrát a na jaká dalšího jihočeská místa se přesunou?
V úterý po Písku budou muzikanti hrát v Bechyni na zámku ve Vokově sále. Ve středu pokračují do Tábora do spolkového domu Střelnice. Vše je k nalezení na webových stránkách.
Závěr festivalu je jako vždy v našem festivalovém městě v Jindřichově Hradci, který je nám dlouhá léta partnerským městem. Tam bude na zámku v Rytířském sále finále. Všechny koncerty zaznamenáváme a bude je také vysílat Český rozhlas Vltava.