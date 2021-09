Morcheeba v Praze představila nové skladby z letošního alba. Černé šaty si na koncert ušila sama

Britská kapela Morcheeba v sobotu na pražském Výstavišti zahrála skladby z letos vydaného alba Blackest Blue i starší hity. Vystoupení hudební skupiny sledovalo pod širým nebem asi 2000 diváků, sdělila za organizátory koncertu Zuzana Kantorová. Koncert byl součástí třídenní hudební akce Metronome Prague Warm Up, která začala v pátek a potrvá do neděle. Fotogalerie Praha 10:04 12. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Skye Edwards skupiny Morcheeba na festivalu Metronome Prague Warm Up 2021. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým hlasem Skye Edwardsová se na pódiu u Křižíkovy fontány v areálu Výstaviště v Holešovicích objevila v černém oblečení a v klobouku. Šaty si vyráběla sama, jak se frontmanka kapely později pochlubila publiku. Její zpěv doprovodil a kytarovými sóly ozvláštnil spoluzakladatel skupiny Ross Godfrey.

Mišík vzpomíná na své mládí v nové písni Šedesátá léta. V kočičím videoklipu svobodu zatrhnou až vlci Číst článek

Mezi prvními Morcheeba zahrála známou skladbu Otherwise. Předvedení písně ze čtvrtého studiového alba Charango, které skupina vydala před 19 lety, publikum ocenilo bouřlivým potleskem. Následovaly písně z nového studiového alba jako třeba Sounds of Blue a Oh Oh Yeah. Tu spolu s Edwardsovou zpívalo i publikum.

Starší tvorbu zastupovaly mimo jiné skladba z 90. let Let Me See nebo hit z přelomu milénia Rome Wasn't Built in a Day. Na závěr koncertu zpěvačka sestoupila z jeviště k divákům a se skandujícím davem se za závěrečných tónů vyfotila.

Unikátní styl

Hudební skupinu Morcheeba založil v 90. letech minulého století Ross Godfrey spolu se svým bratrem Paulem a zpěvačkou Skye Edwardsovou. V roce 1996 vydala kapela své debutové album Who Can You Trust?, kterým prorazila na světovou hudební scénu.

Návrat po 40 letech. ABBA se dala znovu dohromady, chystá i koncert svých mladých hologramů Číst článek

Na tvorbu hudebníků měly podle Rosse Goldfreye vliv různé hudební styly od blues přes electro a reggae po hip hop. Skladby tak nabízejí mix trip hopu, rocku, blues a etnických prvků, který byl zvláště v 90. letech, kdy kapela vznikla, unikátní a ojedinělý.

Díky tomu tak Morcheeba patřila ke kapelám, které zejména ve druhé polovině 90. let a na začátku následující dekády spoluurčovaly dění na světové hudební scéně.

Z původní zakladatelské trojice nyní v kapele působí Edwardsová a Ross Godfrey. Paul Godfrey Morcheebu opustil před šesti lety.

Zrušený festival

Letos Morcheeba vystoupila online na koncertu Národ sobě - kultura tobě, který se na podporu české kultury uskutečnil 27. února v Národním divadle v Praze. V roce 2019 Edwardsová a Ross Godfrey hráli na zatím posledním uskutečněném ročníku festivalu Metronome Prague.

Letos ani v roce 2020 se festival kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil. Termín konání pátého ročníku festivalu Metronome Prague jeho organizátoři několikrát měnili. Nyní platí to, že by se měla hudební akce uskutečnit 23. až 26. června příštího roku.

Pořadatelé zatím oznámili, že mezi účinkujícími budou australský muzikant a zpěvák Nick Cave s kapelou The Bad Seeds, britské indiepopové duo Oh Wonder a americký zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a producent vystupující pod jménem Beck.