Květinové děti, divoký tanec a zábava podpořená drogami. A vedle toho protest proti válce, politice a společenským konvencím. To všechno v sobě má muzikál Vlasy - ke světové proslulosti mu pomohl film Miloše Formana. Ten také inspiroval režiséra divadelního představení Šimona Cabana, který muzikál pro pražské Divadlo Kalich nastudoval. Praha 14:02 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muzikál Vlasy v Divadle Kalich. | Zdroj: Divadlo Kalich

„Vlastně u nás asi málokdo viděl divadelní představení – všichni u nás znají úžasný film Miloše Formana Hair. My se vlastně pohybujeme na pomezí obou těchto médií, ale inklinujeme samozřejmě k tomu filmu, protože je nám to bližší možná i tím, že si trošku přisvojíme ten geniální Formanův nápad se záměnou na konci, který v původním ději vlastně vůbec není,“ řekl Radiožurnálu režisér představení v Divadle Kalich Šimon Caban.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Muzikál Vlasy v novém provedení. KvětiNOVÉ děti rozvíjí příběh lásky a svobody v moderní době

Muzikál Vlasy se na newyorské Brodwayi poprvé objevil v dubnu 1968 a tam se od té doby stal jedním z nejvíce reprízovaných titulů. Představení v Divadle Kalich je však nové.

„My jsme to pojali vlastně tak, že studenti na svůj maturitní ples dělají překvapení, nebo představení. A najednou zjistí, že to, co měli pocit, že je to nějaká prastará záležitost, tak je to hodně aktuální.“

Na jevišti divadla Kalich se vystřídají desítky mladých herců a zpěváků.

„Ten muzikál Hair má základní konflikt jedince, nebo společnosti hippie proti autoritám. Dnešní establishment vlastně nemůžeme mít jako protivníka, protože leckteří mladí jsou s ním, leckteří ne, ale není to prostě tak rozdělené, jako to bylo dříve. Ale my to vlastně diverzifikujeme jiným způsobem. Autority můžou být učitelé, rodiče pochopitelně, to asi platí pořád a každý si tím musí nějakým způsobem projít. To je v tom také zohledněno,“ přibližuje Caban zápletku představení.

Osobnost, jako byl Václav Havel, tu dnes chybí, říkají autoři divadelní inscenace Dopisy Olze Číst článek

Šimon Caban s herci nad inovovaným a zaktualizovaným obsahem muzikálu také hodně diskutoval:

„A co se týká všech těch mladých protagonistů, tak my jsme to opravdu studovali pečlivě, postupně, vlastně všechno jsme si probírali, komunikovali. Nebylo to také, že bych direktivně říkal, že to bude takové a basta. Každý si tu svou roli našel, prožil sám a byl to, na to, že je to muzikál, poměrně intenzivní proces toho zkoušení a uvědomování si těch souvislostí a tak.“

Na scéně se kromě energií nabitých tanečních čísel objevují i velkoplošné projekce. Výtvarnice Zuzana Straková pro představení Vlasy připravila na dvě stovky kostýmů.