Na prvním místě bezpečnost a potom show. Zpěvačka Ariana Grande poprvé vystoupila v Česku

Mohlo by se zdát, že průhledné kabelky, batohy a ledvinky jsou trendem letošního léta. Před vstupem do O2 areny je má v nekonečně dlouhé frontě snad každý. Opak je ale pravdou. Kdo chtěl vidět koncert Ariany Grande, nesměl dovnitř s ničím, co nebylo průhledné - platilo to i pro obyčejnou malou peněženku.



Ariana Grande Ariana Grande se narodila v roce 1993 na Floridě. Hudební kariéru začala v roce 2011 když zpívala v muzikálech. O dva roky později vydala debutové album. Za desku Sweetener (2019) získala hudební cenu Grammy.

Tato opatření zavedl tým americké zpěvačky před dvěma lety. Těsně po skončení koncertu v anglickém Manchesteru zaútočil v květnu 2017 sebevražedný atentátník. Zemřelo 19 lidí a dalších 60 jich bylo zraněno. Ariana Grande pak zvažovala, jestli v turné Dangerous Woman bude pokračovat. Do Česka ho tehdy představit nepřijela, za to v plné síle si ji fanoušci mohli vychutnat ve středeční nové show 'Sweetener World Tour'.



Zrušený koncert v Polsku



„Přijeli jsme z polského Gdaňsku. Ariana zrušila koncert u nás, tak jsme moc rádi, že se nám podařilo sehnat lístky alespoň do Prahy. Sice sedíme v předposlední řadě, ale nevadí nám to,” řekla pro Radiožurnál čtyřčlenná rodina z Polska.

Show Ariany Grande občas připomínala filmovou verzi muzikálu Pomáda. Hned v úvodu se na poóiu objevilo několik laviček, na kterých tancovalo 10 tanečníků. Později pak lavičky vystřídalo obrovské růžové auto. Právě růžová barva byla hlavní součástí celého vystoupení. Divák se nestačil divit, kolik částí stage má v sobě zabudovaný propad do zákulisí.



Doprovodná kapela zůstala po celou dobu na okraji pódia a větší prostor tak dostali tanečníci, a nebo také obrovská konstrukce planety, na kterou se při písni NASA promítal vesmír. Pak se na pár okamžiků Ariana Grande ztratila do zákulisí. Během převlékání do dalšího oblečku a upravování culíku, který je pro ni typický, si fanoušci poslechli alespoň nahrávku písně In My Head.



Skvěle zabarvený hlas Ariany Grande musel občas doprovodit playback. Nebylo by to snad kvůli tomu, že by se musela za svůj zpěv bez studiové úpravy stydět. Jednoduše chtěla improvizovat a do známých písní, například Side to Side, vkládala ještě vyšší tóny, než jaké jsou v nahrávce ze studia.



Někteří fanoušci, kteří si koupili místa na sezení, je vůbec nevyužili. Celý večer protancovali a proskákali i na tak malém prostoru u své sklopené sedačky. Měli k tomu důvod - všech 23 písní bylo energických a nějaký ten pohyb na ně vytvořil i ten, který je nezná.



Ariana Grande je na sociálních sítích považována za jednu z nejpopulárnějších zpěvaček, například na Instagramu ji sleduje 165 milionů fanoušků. Za své písně získala několik ocenění. Získala také nominace na cenu Grammy v roce 2014, 2016 a 2018 za písně Bang, Bang, Dangerous Woman a God is Woman. Loni cenu Grammy vyhrála s albem Sweetener.

Spolupracovala také s jinými hvězdami nejen popového světa, například s Jessie J, Andreou Bocellim nebo Iggym Azaleou. Na konci letošního srpna zpěvačka získala ocenění MTV společně s duem Social House za píseň Boyfriend.

Ariana Grande a její pražská show! Neuvěřitelně si to dávala. Fanouškům předvedla, že umí zazpívat i ty nejvyšší tóny. Článek z koncertu ráno na @iROZHLAScz pic.twitter.com/eiXUSovT0S — Jirka Stefl (@jirkastefl) September 4, 2019