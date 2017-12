Na Rock for People dorazí po šesti letech Prodigy a Sick Puppies

Na festival Rock for People v příštím roce přijedou britští The Prodigy. Na hradecké letiště se vrátí po šesti letech. Na rok 2018 chystají vydání Best of alba. „Je tak více než jisté, že na Rock for People nebudou chybět jejich největší hity v čele Firestarter, Smack My Bitch Up nebo Breathe,“ sdělila ve středu za pořadatele Lucie Čunderlíková. Rock for People bude od 4. do 6. července. Hradec Králové 18:49 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Když jsem před nedávnem potkal v Londýně jejich manažera, s nadšením vzpomínal na oba koncerty The Prodigy na Rock for People,“ uvedl šéf Rock for People Michal Thomes.

„Samozřejmě nás potěšilo, že si kapela, která si pro své nadcházející turné pečlivě volila jen ta místa, kde se cítila dobře, vybrala právě náš festival,“ doplnil.

Rock For People, pop pro holky a lidé pro hudbu Číst článek

Spolu s Fatboy Slimem, Chemical Brothers a několika málo dalšími se The Prodigy počítají k zakladatelům elektronických stylů big beat, rave, techno či alternative dance. Stálou přízeň fanoušků si trojice, která se dala dohromady v roce 1990 v britském Braintree, získala a udržela energií i schopností implementovat do své hudby prvky hardcoru, punku a dalších stylů mimo rámec elektronické taneční hudby.

Jedna z nejúspěšnějších kapel posledních tří dekád vydala šest studiových alb, prodala kolem 30 milionů nosičů a má na kontě dlouhý seznam cen a nominací, včetně dvou na Grammy.

Poprvé se na rozdíl od The Prodigy nejen na Rock for People, ale i v České republice představí Sick Puppies. V Kalifornii usazená trojice s australskými kořeny je důkazem toho, že rock je univerzální a jeho sdělnost, energie a schopnost dostat fanoušky do varu nemá zeměpisné, genderové ani jiné hranice, uvádějí pořadatelé.

The Prodigy a Sick Puppies doplní již dříve oznámení Skillet, In This Moment nebo Pop Evil, kteří se tuzemskému publiku také představí poprvé.