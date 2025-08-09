Na Szigetu to duní ve dne v noci. Shawn Mendes oslavil narozeniny, Nelly Furtado nabídla nostalgii
V maďarské Budapešti čtvrtým dnem pokračuje jeden z největších hudebních festivalů v Evropě – Sziget. Na takzvaném ostrově svobody v centru města v sobotu vystoupí i česká zpěvačka žijící v Británii Aiko.
Hudba ze všech stran, stovky koncertů a tisíce českých fanoušků – tak vypadá letošní ročník maďarského festivalu Sziget. Ten se každé léto promění v „ostrov svobody“, kde si na své přijdou milovníci popu, rocku, indie i elektroniky.
Poslechněte si reportáž z hudebního festivalu Sziget
Stačí se postavit na kterémkoli místě a je slyšet hned několik pódií najednou – z jednoho rohu kytary, z druhého elektronika, odněkud rap a o pár metrů dál bubny. Hudba tu prakticky nikdy neutichá.
Pět stovek koncertů
Letošní hlavní hvězdy jsou Nelly Furtado nebo Charli XCX. Během šesti dnů tu bude přes 500 koncertů a multižánrovost si pochvalují i čeští návštěvníci.
„Vždy sem jezdíme kvůli tomu, že to je ostrov svobody, i samotný Sziget to sám říká. Můžeme tady najít super interprety z pop scény, ale i rock, indie. Ta dostupnost z Česka je skvělá a každý si tady najde to své,“ říkají jeden přes druhého Filip, Ondřej a Vladimír.
Festival je i o zážitcích a výdajích. Lucie, Míša a Ema přiznávají, že rozpočet raději neřeší: „My to nepočítáme, jsme na dovolené a užíváme si. A v těch forintech to jsou desetitisíce, možná i miliony.“
Česká stopa
Česko má na Szigetu i vlastní hudební stopu. V minulosti se o ní postarali například Lenny, nebo Thom Artway. Letos tu vystoupí zpěvačka Aiko, která loni Česko reprezentovala na Eurovizi.
„Sziget je pro mě lidsky velmi blízký, protože to byl jeden z mých prvních festivalů, na který jsem jela ještě jako náctiletá. Vrátit se jako umělkyně je krásný, hřejivý pocit, “ říká Aiko, která letos vystoupila například i na koncertě na výstavě Expo v Japonsku.
O velký moment Szigetu se postaral kanadský zpěvák Shawn Mendes, který na pódiu oslavil své sedmadvacáté narozeniny. Jistou dávku nostalgie v precizním provedení nabídla Nelly Furtado. A sebevědomou show pro desetitisíce fanoušků u hlavního pódia nabídla Charli XCX.
A letošní ročník přinesl i novinku – některé scény mají program nepřetržitě. Kdo spí na ostrově ve stanu, ten usíná i vstává za zvuku basů.