Napadlo mě použít dětské nástroje, přibližuje skladatel vznik hudby k seriálu Hra na oliheň

V pátek vychází poslední řada populárního jihokorejského seriálu Hra na oliheň, jehož nezapomenutelnou hudbu složil jihokorejský skladatel Jung Jaeil. V rozhovoru pro Radiožurnál mluví o tom, jak tvořil hudbu k seriálu, a zároveň představuje svůj připravovaný koncert na festivalu Colours of Ostrava s Janáčkovou filharmonií. Ostrava 0:11 26. června 2025

Jak jste tvořil hudbu pro Squid Game? Byla to improvizace?

Ano. Pokaždé začínám improvizací. Když dostanu scénář nebo část snímku, pustím si ho a začnu improvizovat od první vteřiny. A když se něco povede, rozvíjím to. Pustím to režisérovi, a pokud to schválí, pokračuju. Takže všechno začíná improvizací.

Proč je hlavní hudební motiv ke Squid Game tak jednoduchý a hravý?

Napadlo mě použít dětské nástroje – třeba zobcové flétny nebo kastaněty. Prostě něco, na co se běžně hraje na základní škole. První scéna seriálu je černobílá a ukazuje dětské hry, a tak jsem si řekl: proč ne? Ty nástroje znějí trochu falešně, rytmy jsou mimo, a přiznávám, může to být bizarní, někdy až strašidelné. A taky trochu nostalgické. Nakonec jsme šli touhle cestou – jednoduchá melodie, ale plná různých emocí.



Používáte v Squid Game korejskou tradiční hudbu?

Trochu ano. Korejské nástroje jsou známé hlavně díky perkusím, a ty jsem potřeboval. Takže jsem je použil společně s tradičními západními i africkými bicími nástroji.



Vaše hudba pro Squid Game je známá po celém světě. Co to pro vás znamená?

Je to zvláštní pocit. Lidé znají mou hudbu, ale ne moje jméno. To je na jednu stranu zvláštní, na druhou stranu mě to dostalo k novým projektům. Nikdy před tím jsem třeba nevydal žádné své sólové album. A to se změnilo, když mě oslovilo jedno londýnské nahrávací studio. Nikdy jsem předtím netvořil jen „pro sebe“. Bylo to silné a obohacující.

Pracoval jste jinak na druhé a třetí sérii Squid Game?

Ano, protože střihy jsou jiné, lidé jsou jiní, příběh je jiný. Mým cílem je vždy vytvořit perfektní hudbu pro konkrétní scénu – a ta je pokaždé jiná.



Jakou hudbu jste poslouchal, když jste byl mladý?

Začínal jsem jako fanoušek thrash metalu. Hrál jsem si písničky od Metallicy nebo dalších podobných kapel. Ale moje „domácí půda“ je klasická hudba – hlavně ta západní. A ve svém soukromém playlistu mám hodně tradiční korejské i západní hudby.



Posloucháte korejskou tradiční hudbu i dnes?

Ano, a taky spolupracuju s korejskými hudebníky. Rád kombinuju tradiční prvky s hudbou západního stylu.



Co chystáte pro koncert na Colours of Ostrava?

Budu hrát s šedesátičlenným orchestrem, což je na festival dost neobvyklé. Zazní moje hudba z filmů Mickey 17 a Parazit. Nebude chybět ani soundtrack ke Hře na Oliheň, včetně toho ze třetí série. A zařadím i něco z mého sólového alba, které vychází z korejské tradice – silný zpěv, silné bubny. A chci ukázat i svoji rockovou stránku.



Jak připravujete filmovou hudbu pro živý koncert?

Trvalo mi asi tři až čtyři měsíce dokončit orchestraci. Budu hrát na klavír, kytaru a syntezátor, takže musím hodně cvičit. A protože je to velký festival, chtěl jsem zařadit i něco speciálního – právě tu korejskou tradiční hudbu.