Náramky přátelství a všude třpytky. Taylor Swift dobyla Paříž se svými koncerty

„Všichni znají její životní příběh. Když píše své písně, tak se s lidmi dokáže výborně propojit. Všichni se s jejímu texty dokáží ztotožnit,“ Nicol má blonďaté vlasy, křiklavě růžové šaty. Na koncert přijela se svým manželem a dcerou ze Spojených států.

Americká zpěvačka Taylor Swift odstartovala v Paříži evropskou část svého úspěšného turné s názvem „The Eras Tour“, se kterým už procestovala Spojené státy, Asii nebo Austrálii. Do Paříže se vrátila po dlouhých třinácti letech. V roce 2011 uspořádala koncert v pařížském Zénithu, aréna ale tehdy zůstala poloprázdná.

„Ve Francii lidé často říkají, že její hudba je příliš jednoduchá. Myslím, že je to ale kvůli tomu, že lidé jejím písním nerozumí. Její texty jsou přitom neuvěřitelné. Vyučují se i na školách v hodinách poezie,“ říká Margot, která přijela na pařížský koncert z Remeše.

Netrpělivě na něj čekala skoro rok. Koupila si vstupenky hned na dva pařížské koncerty Taylor Swift a zaplatila za ně dohromady v přepočtu přes 12 500 korun.

„Začátkem loňského roku jsem měla velmi temné myšlenky. Její hudba mi doslova zachránila život. Texty jejích písní se mě tak osobně dotýkaly, až jsem si říkala, že mě snad doma sleduje kamerami. Její slova léčila mé bolesti. Každý to máme jinak, někomu pomáhá sport, mě dojímá hudba Taylor Swift. Má opravdu talent,“ vypráví Margot.

Má na sobě černé rukavice a černé šaty, které prý mají připomínat zatím poslední, 11. album, názvem„The Tortured Poets Department“. Mladá Francouzka má na ruce taky náramky, které charakterizují příznivce americké zpěvačky.

„V písní „You’re on Your Own, Kid“ Taylor Swift zpívá „Tak udělej náramky přátelství, nasaj ten moment a ochutnej ho.“ Swifties ji poslechli a vytvořili miliony a miliony náramků. Fanoušci mají taky barevné třpytky v obličeji i lak na nehtech. Při koncertech všechno září a je to veselé,“ popisuje.

Na koncerty Taylor Swift nechodí jen dívky a ženy. Ve frontě do koncertní arény stojí také Ihab z Libanonu, který má třpytky ve vousech. „Začal jsem ji poslouchat asi v 15 letech. Je to láska mého života. Líbí se mi její osobnost, její texty i to, že je schopná se v čase vyvíjet,“ vzpomíná Ihab.

Koncerty Taylor Swift jsou ve Francii beznadějně vyprodané. I s červnovým vstoupením v Lyonu je navštíví zhruba 300 tisíc lidí. Nadšení jsou nejen fanoušci, ale i restauratéři a hoteliéři. Podle analytické společnosti AirDNA počet rezervací ubytování Airbnb na noci, kdy má Taylor Swift v Paříži koncerty, vzrost o čtvrtinu ve srovnání s loňským rokem.

Zhruba o třetinu rostly taky ceny ubytování. Americká zpěvačka má nejen ekonomický ale i politický vliv. V minulosti kritizovala exprezidenta Donalda Truma.I proto se někteří republikáni bojí, že by mohla ovlivnit výsledek nadcházejících amerických prezidentských voleb, ve kterých Trump znovu kandiduje.