Návrat Depeche Mode netrval ani celý rok, do Prahy vezou novou desku

„Koncerty Depeche Mode se vyznačují tím, že si je může užít i člověk, který není úplně skalní fanoušek. Kapela má perfektní atmosféru a jeden z nejlepších fanklubů a publikum ji vytvoří skvělou atmosféru,“ říká Hana Slívová z kulturní redakce Aktuálně.cz.

Eden vyprodali, teď si rezervovali O2 arenu. Depeche Mode se v lednu vrátí do Prahy Číst článek

Poslední návštěva Depeche Mode zavedla černě oděné fanoušky na pražský stadión Eden loni v květnu. Do Česka přivezli čerstvou novinku Spirit. Politikou ovlivněné album ukázalo posluchačům opět trochu odlišný zvuk. Podle některých publicistů přivádí skupinu k blues.

Pomalejší písně doplňují na živých vystoupeních hity jako Barrel Of A Gun, Stripped nebo Walking In My Shoes. Naopak Enjoy The Silence nebo Personal Jesus dokážou publikum ke konci koncertu s jistotou rozhýbat. Obdobný setlist lze očekávat i ve středu poslední na koncertu v O2 aréně.

„Depeche Mode stárnutí docela sluší. Dave Gehen pořád dobře zpívá, je vidět, že ej to baví a je otázka, jak budou znít nové písně v pomalejším tempu,“ říká novinářka.

Depeche Mode pokračují cestu po Evropě východním směrem, pak se přemístí do Jižní Ameriky, pak se vrátí do Evropy na festivaly a vše zakončí dvojkoncertem v Berlíně.