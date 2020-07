Ředitelka Colours of Ostrava: V popředí jsou velké průmyslové podniky, ale kultura je také podnik

Kdy jste se dozvěděli, že musíte přerušit, respektive zrušit NeFestival?

Opravdu jsme se to dozvěděli až v pátek z médií, že tento krok hygienické stanice bude neprodlený. Naprosto nám vyrazilo dech, že byl v platnosti z minuty na minutu. To je skutečně něco, co nemá obdoby. To se snad nikdy nikde nestalo.

Bez nějakého razantního nebo vážného důvodu jsme byli zastaveni. Jak jsem pochopila, nikdo si neuvědomuje, že i organizace festivalu je jemný mechanismus. A že zasáhl do života mnoha podnikatelů, kteří se ho zúčastnili. Podnikatelů, kteří z toho odvíjeli alespoň jednu šanci mít v létě příležitost na zisk.

Plánujete i přes to nějakou další akci?

V tuhle chvíli se ukazuje, že nejde nic dělat. Situace je rozkolísaná a nešťastná, stále se mění nějaká nařízení a opatření. Lidé už jsou úplně zmateni a neví, kde rouška ano a kde ne.

Mě nesmírně zaráží zavírání hospod a barů po 23. hodině. Nikde jsem neslyšela, jestli je covid po jedenácté hodině večer je aktivnější. Chápeme, že když je situace vážná, tak je vážná. Rozhodně se ale dalo pracovat s větší citlivostí a minimálně s 24hodinovou lhůtou, abychom se mohli s novým nařízením vypořádat.

Budete vracet vstupenky za NeFestival?

Vstupné samozřejmě budeme vracet, a to těm, kteří to od nás budou požadovat a nerozhodnou se nás touto formou podpořit, protože ten propad bude ještě větší, když sečteme ztrátu za zrušené dva festivaly. Nechováme se ale jako některé letecké společnosti, které nic nevracejí a vlády jim to tiše tolerují. My vracíme, protože chceme, aby do budoucna měli lidé a fanoušci důvěru v pořadatele a dále si kupovali vstupenky. To by totiž byla pro nás dost strašná situace.

‚Špatná kondice kultury‘

Jaká je podle vás aktuální kondice kultury v Česku?

Myslím, že velmi špatná. Lidé si myslí, že kultura není zas tak zásadní, když je kritická doba. A že je to vlastně něco, co jde jako první oželet. Jenže čím déle bude krize trvat, tím více bude kultura důležitější. Lidé začínají být plní frustrací a napětí. A nemají kde projevit pozitivní emoce. Kultura přináší jednak pozitivní zážitky, ale také kreativitu.

Jestliže bude úplně zadupaná do země, tak se bude zastavovat i kreativní život jako takový, což je velmi nebezpečné. Navíc to ještě podněcuje k tomu, že kultura není důležitá. Nikdo nechce vidět takové věci, jako že festival Colours of Ostrava přináší Ostravě miliardu korun. To jsou věci, o kterých se nemluví. V popředí jsou velké průmyslové podniky, ale kultura je také podnik, který má pro Ostravu velký následek.

Díky festivalu se městu zvýší životní úroveň asi jako o Vánocích. A tohle všechno chybí, když to neexistuje. Jsme trpěliví, ale je škoda, když k tomu přijdou ještě zbytečné přehmaty.



Dělali jste NeFestival kvůli ekonomickým záležitostem, anebo jste chtěli hlavně podpořit kulturní život?

Byl to spíše charitativní krok. Nemůžete vydělat na festivalu, kam přijede tisíc lidí, ještě když ho děláte pořádně se všemi profesionály v oboru. Spíš to byl festival, který měl fanoušky upozornit na to, že kultura ještě žije, a zároveň měl pomoci všem dotčeným profesím - technikům, cateringu, hotelům. Ti všichni byli šťastní, že se něco koná a oni se můžou všichni uplatnit.

Chtěli jsme národu vzkázat, abychom se podrželi navzájem a udrželi se při životě. Nicméně to je to, co krajská hygienická stanice netuší a vůbec si nedovede představit, jak velký zásah udělá při takovém unáhleném kroku.

Jaké budou vaše další kroky?

Bohužel rušíme i festival V ulicích, který měl být na začátku září. Nevíme totiž, jestli bude platit to nařízení, které zakazuje akce nad 100 lidí. Nemůžeme nic plánovat. Doufám ale, že se kultura vrátí v mnohem větší síle a ta energie, kterou do toho vložíme, bude násobná.